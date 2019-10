Er war einst der 10 000. Einwohner

Schwetzingen/Bühl.Vor 86 Jahren war Ernst Renkert eine kleine Berühmtheit in Schwetzingen: Denn als er am 31. Januar 1933 zur Welt kam, war er exakt der 10 000. Einwohner der Spargelstadt. Nun ist Renkert in Bühl-Eisental verstorben, wo er seit vielen Jahren mit seiner Familie lebte.

Genau 100 Jahre nach Verleihung der Stadtrechte erreichte Schwetzingen erstmals diese Einwohnerzahl. Eigentlich hätte das schon viel früher passieren sollen, aber immer machten Todesfälle und Wegzüge die Geburten wieder wett. Erst dank Ernst Renkert wurde dann – übrigens einen Tag nach Hitlers Machtergreifung – die fünfstellige Marke erreicht, so kam er auch zu seinem zweiten Namen Adolf, der aber nie eine Rolle spielte. Rufname war immer Ernst. So hieß sein Patenonkel, der bekannte Schwetzinger Arzt Dr. Ernst Nettel.

Der Gemeinderat beschloss damals, dem Jubelbürger „zur Erinnerung an dieses denkwürdige Ereignis“ eine Urkunde zu überreichen. Es wurde sogar ein etwas zehn Zentimeter hoher Ehrenpokal mit der Inschrift: „Adolf Ernst Renkert, dem 10 000sten Einwohner seiner Heimatstadt. Überreicht von Bürgermeister Trautmann und dem Gemeinderat am 15. März 33, dem 100. Jahrestag der Erhebung zur Stadt.“

Ernst Renkert war schließlich sechs Wochen alt, als der Bürgermeister und der Pfarrer bei ihm daheim auf dem landwirtschaftlichen Anwesen in der Lindenstraße auftauchten, um seinen Eltern den besagten Ehrenpokal zu überreichen. Immerhin gab es auch noch ein Geschenk: Einen Gutschein über 30 Reichsmark vom Badischen Sparkassen- und Giroverband Mannheim, den „Grundstock für späteren Wohlstand“, wie das Naziblatt „Die braune Post“ berichtete. ali/jüg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.10.2019