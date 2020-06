Er will Konzepte, um Müll einzusparen

Die Verpflichtung als Stadtrat ist durch, dieses Mal allerdings ohne große Öffentlichkeit. Aber bei der nächsten Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch, 17. Juni, wird er dann auch offiziell ins Gremium einziehen. Dr. Michael Rittmann ist der Nachrücker in der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen für die scheidende Stadträtin Jacqueline Koch-Mattern (wir berichteten). Der 65-jährige Neurologe am

...