Erfolgreich mit dem Kontrabass

Der Traum eines jeden Musikschülers – erfolgreich an einem Wettbewerb teilnehmen. Für 14 Jugendliche der Musikschule Schwetzingen wurde dieser Traum jetzt wahr. Beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ Ende Januar in Mannheim und Heidelberg konnten die Mädchen und Jungen 13 erste und einen zweiten Platz einheimsen.

„Ein überaus erfolgreiches Wochenende für euch alle“, sagte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl bei der Begrüßung und der Übergabe der Preisgelder im Rathaus. Stolz und mit einem Lächeln auf den Lippen lauschten die elf anwesenden Teilnehmer und deren Musiklehrer den Lobpreisungen des Stadtoberhauptes und Vorsitzenden der Musikschule. „Nur wenn etwas Spaß macht, kann auch sowas bei rauskommen“, erinnerte er die jungen Preisträger an ihr Engagement und ihren Fleiß, der sie ans Ziel brachte. Hinter alldem stecke eine optimale Vorbereitung und viel Aufwand, dessen sei sich Pöltl bewusst.

Dem schloss sich der Leiter der Musikschule, Roland Merkel, an. „,Jugend musiziert‘ ist ein wichtiger Wettbewerb, auch um Erfahrungen zu sammeln“, so Merkel. Ein großes Dankeschön sprach der Schulleiter den Eltern der Teilnehmer aus: „Es ist eine private Angelegenheit, die die Musikschule gerne mit Trainingsvorspielen und der Begabtenförderung unterstützt.“ Dass die Musikschule den Platzierten Preisgelder überreichen konnte, verdanke man der Sparkasse, die das Projekt mit 500 Euro unterstützt. Merkel dankte Lena Büchner, die sich über so viel musikalisches Talent bei den Kindern freute.

Zweimal die Höchstpunktzahl

Bei 14 erfolgreichen Platzierungen konnten zwei Teilnehmer, Sebastian Conrad und Jonas Jessl, die Höchstpunktzahl von 25 Punkten erreichen und wurden damit zum Landeswettbewerb nach Schorndorf weitergeleitet. Darüber konnten sich auch sieben weitere Teilnehmer freuen. Für sie ist die Reise noch nicht zu Ende. Im besten Fall geht es nach dem Landeswettbewerb weiter zum Bundeswettbewerb, der in Halle an der Saale stattfinden wird.

Erfolgreich war auch Jonathan Oesterling. Er kam mit 23 Punkten weiter. Mit ihm nahm zum ersten Mal ein Kontrabassspieler bei „Jugend musiziert“ teil. Der 15-Jährige spielt seit etwas mehr als zehn Jahren bereits das große Streichinstrument. „Ich wollte Posaune, Pauke oder Kontrabass spielen. Lehrer gab es aber nur für Kontrabass. So wurde es dieses Instrument“, erzählt er. Drei- bis viermal die Woche übt er 30 bis 60 Minuten, „je nachdem, wie es auch schulisch klappt“. Ob er es sich auch beruflich vorstellen kann? „Nein. Das ist nur mein Hobby“, macht er klar.

Miriam will Sängerin werden

Anders sieht das bei Miriam Gugau (15) aus: „Ich singe total gerne. Ich könnte mir vorstellen, auch mal Sängerin zu werden.“ Wie ihre Mitstreiter holte sie in der Kategorie Gesang (Pop) 23 Punkte und ist damit auch beim Landeswettbewerb dabei. Sie singt etwa seit sechs bis sieben Jahren – und das mit viel Freude. Hat sie auch ein Lied, das sie am liebsten singt? „Ja, mein Lieblingssong derzeit ist ,Flashlight‘ von Jessie J.“

