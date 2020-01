„Ergebnisse wichtiger als Polemik“

„Die Schwetzinger Genossen müssen an Selbstüberschätzung leiden. Nur so ist zu erklären, warum die hiesigen SPD-Aktiven meinen, die CDU hätte ihr neues Informationsformat „Quartalsabrechnung“ von ihnen abgeschaut, so heißt es in einer Pressemitteilung der CDU-Gemeinderatsfraktion.

Jeder wisse, dass lose und regelmäßige Infoveranstaltungen politischer Gruppierungen gang und gäbe sind – daran sollten sich die Sozialdemokraten nun wirklich nicht aufhängen. „Und wieder zeigt sich, dass es offenbar einfacher ist, den politischen Mitbewerber zu kritisieren, als die eigenen Errungenschaften in den Vordergrund zu stellen. Vielleicht sollte die SPD ihren ,Talk uff de Gass’ wieder selbst beleben anstatt andere für ihr Engagement anzugreifen“, sagt die Fraktionsvorsitzende Sarina Kolb.

Kreisel-Öffnung diskutieren

Die CDU-Gemeinderatsfraktion biete mit ihrem neuen Format vier Mal im Jahr eine von bevorstehenden Wahlen unabhängige Bürgerbeteiligung an. Hierbei sei der Fraktionsvorsitzenden Kolb und ihrem Team vor allem wichtig, Projekte immer wieder auf den Prüfstein zu stellen und zum Wohle der Bürger lösungsorientiert zu arbeiten.

„Es ist doch wunderbar, wenn wir uns mit der SPD einig sind, wieder eine direkte Verbindung für die Nordstädtler zu schaffen und gemeinsam die Öffnung des KauflandKreisels in Richtung Mühlenstraße voranzubringen. Wir müssen die unnötigen Wege über den Schlossplatz und auch durch die Berliner Straße endlich registrieren und gefährliche Wendemanöver verhindern. Daher werden wir mit allen Fraktionen erneut in die Gespräche gehen und um Mehrheiten werben. Das ist Kommunalpolitik“, heißt es weiter bei den Christdemokraten.

Verlässliche Zahlen nötig

Die CDU möchte vor allem eine sachliche Diskussion führen und hierfür brauche man zunächst verlässliche Zahlen gerade im Hinblick auf die Kostenstruktur. Auch die Idee eines zweiten Kreisels auf der östlichen Brückenseite sollte man nochmals in diesem Zusammenhang diskutieren. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 01.02.2020