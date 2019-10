„Erhebliche Lücken in der Betreuung“

Für den Verein der Aktiven Bürger (ABS) werfen die verschiedenen Tagesordnungspunkte der Gemeinderatssitzung Fragen auf. So will man den Kulturausschuss zu einem beschließenden Ausschuss aufwerten. Der ABS ist noch nicht zu einem Ergebnis gelangt. Der Grund für diese Umwandlung sei nicht aus der Vorlage für die Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 16. Oktober, ersichtlich. Da der nun als beschließender Ausschuss auch über die Kindergartenangelegenheiten entscheiden kann, sollte geklärt werden, inwieweit dadurch die Haushaltskompetenz des Verwaltungsausschusses beziehungsweise des Gemeinderates eingeschränkt wird. Die Aktiven Bürger begrüßen es, dass für Kindergartenerweiterung Investitionen getätigt werden. Die Zahlen des Kindergartenbedarfsplanes weisen sie darauf hin, dass von den elf Kindergärten im Stadtgebiet 34 Gruppen angeboten werden. Hiervon sind fünf Gruppen für Zweijährige vorgesehen.

Irritierend wirkt für den ABS die Passage, dass keine auswärtigen Kinder mehr in Schwetzinger Kindergärten aufgenommen würden und dies auch die Nachbargemeinden so handhaben würden. Hier wird der Antrag gestellt, dass die Gemeinde Plankstadt über den interkommunalen Ausgleich für die Kinderbetreuung von Schwetzingen einen Betrag von 20 203,91 Euro erhält, da in Plankstädter Kinderbetreuungseinrichtungen zwölf Schwetzinger Kinder betreut werden. Andererseits haben sie aber festgestellt, dass 81 Schwetzinger Kinder in auswärtigen Einrichtungen betreut werden und noch Ausgleichszahlungen auf Schwetzingen zukommen. Der ABS wird der Vorlage zustimmen, um die Bedarfsplanung nicht zu gefährden. Hält dies aber für nicht ausreichend, da in dem Bedarfsplan doch erhebliche Lücken in der Kinderbetreuung festgehalten sind. Insoweit steht der ABS skeptisch zu den Zahlen des Bedarfsplanes. zg

