Erinnerungen, die bleiben

E s folgt jetzt nicht noch eine Betrachtung zur schillernden Karriere von „Karl dem Großen“, Modedesigner Karl Lagerfeld – über den schon so viel geschrieben wurde. Weniger bekannt ist sein Vater Otto und sein Lebenswerk. Er war der Unternehmer, der mit „Glücksklee“ – zusammen mit Konkurrent Bärenmarke – seinerzeit den Markt für Kondensmilch beherrschte. Viele deutsche Markenprodukte wurden damals geschaffen, ihr „Lebensschicksal“ ist naturgemäß weniger öffentlich als das von Karl.

Glücksklee hat, wie viele andere Marken, eine wechselvolle Geschichte hinter sich: Nachdem sich Otto Lagerfeld in den Ruhestand zurückgezogen hat, kam das Unternehmen über die Allgäuer Alpenmilch mit seinem Konkurrenten Bärenmarke unter ein Dach, später wurde die Muttergesellschaft von Nestlé in den Lebensmittelkonzern integriert und schließlich 2003 an die Homann-Gruppe verkauft. Anderen Firmen ging es ähnlich, nur wenigen ist bekannt, dass Opel, einst der größte Autohersteller Deutschlands, schon 1929 von den Opel-Brüdern an General-Motors verkauft wurde und bis zum jüngsten Weiterverkauf an Peugeot über viele Generationen ein amerikanisches Unternehmen war.

Auch in unserer Region durchlebten viele Marken Veränderungen. Lanz-Traktoren, der „Bulldog“ gilt als der Gattungsbegriff für Traktoren, gehört seit 1956 zu John Deere aus den USA. Zellstoff-Waldhof (Zewa) ist schon lange Teil des schwedischen SCA Konzerns, der 2017 die Aktivitäten um Zewa, Leukoplast und Tempo in die Gesellschaft Essity mit 48 000 Mitarbeitern eingebracht hat. Tempo das Synonym für Papiertaschentücher, kam ebenfalls über viele Wege in Mannheim an. Nicht zuletzt hatten wir in Schwetzingen mit Neuhaus und Bassermann Firmen die weitergewandert sind. Bassermann hat nach der Zusammenlegung zu Sonnen-Bassermann, Schwetzingen verlassen und ist über französische, amerikanische und holländische „Mütter“ wieder in Deutschland bei einem Familienunternehmen gelandet. Nur räumlich gewandert, nach Plankstadt, ist dagegen die Brauerei Welde, bei der jetzt mit Max Spielmann schon die neunte Generation in die Verantwortung kommt. Ein gutes Zeichen für eine profilierte heimische Marke.

Da wären wir wieder bei Karl Lagerfeld und der Frage, was nach ihm kommt und von ihm bleibt. Er war die Marke und sagte ja mehrfach, mit ihm wäre alles vorbei. Wie dem auch sei, vielfältige Erinnerungen an sein Wirken werden sicher bleiben.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.02.2019