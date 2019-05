Eritrea im Mittelpunkt

Eine Präsentation von Flüchtlingen, die ihr Heimatland vorstellen, gibt es im Café International am Donnerstag, 13. Juni. Nach der Präsentation über Somalia geht es nun um das nordostafrikanische Land Eritrea.

Die UN-Menschenrechtskommission kam 2016 zu dem Schluss, dass es Gründe dafür gibt anzunehmen, dass in Eritrea seit 1991 Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden und werden, so eine Pressemitteilung. Zwei geflüchtete junge Männer aus Eritrea stellen Geschichte und Kultur vor und erzählen, warum so viele junge Menschen ihr Land und ihre Familien verlassen. Das Café International ist am Donnerstag, 13. Juni, von 17 bis 20 Uhr, Schlossplatz 9, in den Räumen der Landeskirchlichen Gemeinschaft, geöffnet. zg

