Erlöse gehen nach Afrika

Die hiesige Eine-Welt-Gruppe Senfkorn veranstaltet am Samstag, 10. November, von 14 bis 18 Uhr im Josefshaus einen Flohmarkt für Kinderrechte. Der komplette Erlös aus der Standgebühr und dem Kaffee- und Kuchenverkauf geht an den Verein Kinderrechte Afrika – Zukunft für Kinder in Not, heißt es in einer Pressemitteilung. Interessierte können für eine Standgebühr von 20 Euro verbindlich einen Tisch reservieren. Der Tisch wird vom Veranstalter gestellt. Wer möchte, kann gerne zusätzlich eine Garderobenstange mitbringen.

Da die Anzahl der Verkaufstische begrenzt ist, werden diese nach dem Eingang der Anmeldungen vergeben. Für den Aufbau besteht die Möglichkeit, mit dem Auto in der Zeit von 13 bis 13.45 Uhr zum Ausladen in den Pfarrhof zu fahren. Das Auto ist jedoch nach dem Ausladen unverzüglich wegzufahren. Es kann nicht im Hof geparkt werden. Wer noch Fragen hat, schreibt eine E-Mail an flohmarktfuerkinderrechte@gmail.com.

Vielseitige Unterstützung

Seit vielen Jahren spendet die Eine-Welt-Gruppe Teile ihres Gewinnes durch den Verkauf von fair gehandelten Waren aus der sogenannten Dritten Welt an Kinderrechte Afrika und unterstützt die Arbeit der Organisation. Außerdem werden Projekte des Vereins vom Hungermarsch gefördert.

Kinderrechte Afrika ermöglicht durch gezielte Projektarbeit afrikanischen Kindern in Not Zugang zu ihren Grundrechten. Seit 1996 hat die Kinderrechtsorganisation in neun Ländern West- und Zentralafrikas über 75 mehrjährige Projekte gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen durchgeführt.

Die Idee eines Spendenflohmarkts entstand durch den Wunsch, Kinderrechte Afrika erneut bei ihrer wertvollen Arbeit zu unterstützen, aber auch sich am „Welttag der Armen“, zu beteiligen, der am 18. November ist. Dieser Aktionstag, den die katholische Kirche in diesem Jahr zum zweiten Mal begeht, soll Christen, aber auch Menschen unabhängig von ihrer religiösen Zugehörigkeit dazu anspornen, dass sie „der Wegwerfkultur und der Kultur des Überflusses eine wahre Kultur der Begegnung entgegenstellen“, wird Papst Franziskus in der Pressemitteilung zitiert. zg

