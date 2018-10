Ernstes Werk mit Leben erfüllt

Vor mehr als 200 Jahren entstand in der Rauenberger Kirche der Wunsch zu singen. Nun feiert der Chor an St. Peter und Paul Rauenberg sein 190-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gab es ein Gastspiel in der hiesigen Kirche St. Maria. Aufgeführt wurde Joseph Haydns Meisterwerk „Die Schöpfung“.

Gespannt lauschte das Publikum der musikalischen Entstehung von Himmel und Erde, Tag und Nacht,

...