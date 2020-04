Erntehelfer als Existenzretter

Auf Anfrage nach Planungen zu Regulierungen der Einreisekontrollen von Saisonarbeitskräften in der Landwirtschaft und Überlegungen zu gesonderten Hygieneauflagen des Bundestagsabgeordneten Dr. Danyal Bayaz (Bündnis 90/Die Grünen) hatte das Bundesministerium des Innern Ende März zunächst mitgeteilt, dass weitere Einreisebeschränkungen nach Deutschland angesichts der raschen Ausbreitung des Coronavirus notwendig seien. Diese Vorsichtsmaßnahmen begründeten die Verweigerung der Einreise nach dem 25. März. Nun kam es doch zu einer Einigung zwischen Bundeslandwirtschafts- und Bundesinnenministerium.

Mit Blick auf die Situation der Bauern in der Region begrüßt Bayaz in einer Pressemitteilung diesen Schritt: „Die Bundesregierung handelt richtig, wenn sie potenzielle Gefährdungen einschränkt. Gleichzeitig steckt hinter so einem gefüllten Supermarktregal mit Spargel viel Arbeit. Das wissen gerade die Menschen hier in der Region. Ob die 40 000 Erntehelfer aus dem Ausland für ganz Deutschland reichen, wird sich zeigen.“

Rücklagen geschrumpft

„Denn“, so der Leiter des Grünen-Wirtschaftsbeirats, „rund um Bruchsal und Schwetzingen gibt es viele Betriebe, die sich auf Sonderkulturen wie Spargel oder Erdbeeren spezialisiert haben. Sie haben hohe Vorleistungen erbracht und nur eine gewisse Zeit, um die Ernte einzufahren. Fällt sie komplett oder nur sehr gering aus, sind viele Existenzen gefährdet – gerade nach zwei heißen Sommern in Folge sind finanzielle Rücklagen drastisch geschrumpft oder aufgebraucht. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.04.2020