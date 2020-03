Erntehelfer-Vorschlag: „Griff in rassistische Mottenkiste“

„Ein unsinniger Vorschlag“, so die Meinung des Vorstands der Schwetzinger Grünen zu einer Pressemitteilung, in der der AfD-Stadtverbandsvorsitzende Andreas Clewe sich darüber auslässt, dass Flüchtlinge besser als Erntehelfer geeignet seien als andere Schwetzinger (SZ vom Freitag, 27. März, Seite 11, „Die Flüchtlinge zu Erntehelfern machen“).

Die Grünen des Ortsverbands sind sich sicher, dass ebenso viele Migranten bereit sind, die Gesellschaft als Erntehelfer zu unterstützen wie jeder andere in Deutschland lebende Mensch. Offensichtlich sei nicht jedem bekannt, dass die Mehrzahl der in Schwetzingen lebenden Migranten und Geflüchteten sozialversicherungspflichtig arbeite oder eine Ausbildung mache – und dann natürlich auch Miete zahle, heißt es in der Stellungnahme weiter.

Es sei eben unabdingbar, sich in den allgemeinen und vor allem gesetzlichen Gegebenheiten kompetent zu machen, bevor man mit einem Vorschlag an die Öffentlichkeit tritt, betonen die Grünen mit Blick auf die AfD. Vor allen Dingen dann, wenn man auch noch eine verantwortungsvolle Position auf Landesebene anstrebe.

Zudem erinnere die Verlautbarung an den Sprachgebrauch in der Zeit des Kolonialismus. „Hier wurde ganz tief in die rassistische Mottenkiste gegriffen“, so die Meinung der Vorstandsmitglieder.

Dass der Vorschlag der AfD eine Entlohnung der Erntehelfer ausschließt, wollen die Grünen gar nicht erst annehmen: „Keiner demokratischen Partei steht es gut zu Gesicht, einen Vorschlag zu unterbreiten, der sich nicht an den in Deutschland geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Arbeitsrechtes orientiert. Und völlig absurd ist es anzunehmen, dass sich irgendeiner unserer Schwetzinger Landwirte darauf einlassen würde.“ zg

