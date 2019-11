Ersatz nach 18 Jahren

Die Stadtgärtnerei erhält einen neuen Ford Transit. Das sich derzeit noch im Einsatz befindliche Fahrzeug habe nach 18 Jahren und 367 000 Kilometern erheblichen Reparaturbedarf, der wirtschaftlich nicht mehr abzubilden sei, erklärte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats.

Durch die große Anzahl an Mängeln sei zudem zu erwarten, dass das Fahrzeug bei der nächsten Hauptuntersuchung stillgelegt werden wird. Der neue Ford werde zum Angebotspreis von 30 464 Euro als Gebrauchtwagen (Tageszulassung) angeschafft.

Dem stimmte der Gemeinderat ebenso vorbehaltlos zu wie der Erneuerung eines Traktors, der ebenfalls in die Jahre gekommen ist und repariert werden müsste. Die veranschlagten Reparaturkosten in Höhe von etwa 50 000 Euro würden allerdings den Restwert des Fahrzeugs in Höhe von rund 5000 Euro erheblich übersteigen, teilte die Verwaltung mit. Die Stadtgärtnerei bekomme daher einen Traktor als Vorführfahrzeug zu einem Angebotspreis von 68 000 Euro.

Verkaufsoffene Sonntage

Mit 22 Ja- und einer Nein-Stimme (von Simon Abraham/SPD) genehmigte der Rat die verkaufsoffenen Sonntage für das Jahr 2020 – am 5. April (Energiemesse), 20. September (Mozartsonntag) und 25. Oktober (Kerwe). ali/zg

