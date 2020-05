Ersatztermin für nächstes Jahr finden

„Wir bedauern es sehr, dass das Interkulturelle Fest in diesem Jahr nicht wie geplant stattfinden kann. Aber unser aller Gesundheit geht vor“, betont Manfred Kern, Initiator des Interkulturellen Festes und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Kulturvereine Schwetzingen und Umgebung (AKSU), die Absage der Veranstaltung. Diese sollte am 27. Juni zum vierten Mal im Schlossgarten stattfinden.

Alle zwei Jahre lockt das Interkulturelle Fest mit seinem Programm und kulinarischen Köstlichkeiten regionaler Vereine und Organisationen aus aller Welt rund 10 000 Besucher an, heißt es in einer Pressemitteilung. „Auch in diesem Jahr hatten wir bereits mit vielen Vereinen, Kunst- und Kulturschaffenden tolle Highlight für das Event geplant – es wäre ein großartiges Fest geworden“, ist Kern sicher. Deshalb sei die AKSU in Abstimmung mit den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg dabei, einen Ersatztermin Ende Juni 2021 zu finden und alle Möglichkeiten in engem Austausch mit den Teilnehmenden abzustimmen.

Kultureller Austausch wichtig

„Es ist jetzt wichtig, dass wir uns durch die Absage des Festes nicht davon abhalten lassen zu zeigen, wie unverzichtbar der kulturelle Austausch vor allem in Krisenzeiten für uns alle ist“, bekräftigt Kern. Denn insbesondere die Berufsgruppe der freien Künstler sowie die Kultur-Institutionen seien sehr stark von der Krise betroffen. „Bei vielen Kulturschaffenden geht es schlichtweg um ihre Existenz. Deshalb bin ich als kulturpolitischer Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion besonders froh darüber, dass wir die von der Krise getroffenen Kunstschaffenden jetzt mit dem baden-württembergischen Modell der Corona-Soforthilfe unterstützen können“, so Kern. zg

