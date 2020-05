Erst buchen, dann aufschlagen

Endlich Tennis spielen, endlich seine Freunde wieder treffen, endlich die frische Luft beim Sport genießen: Auch wenn inzwischen die Tennisplätze in Baden-Württemberg und somit auch beim Tennisclub (TC) Blau-Weiß Schwetzingen wieder öffnen dürfen, gelten noch immer strenge Regeln, die von Landesregierung und Badischem Tennisverband vorgegeben sind.

„Wir haben uns akribisch auf den Saisonstart vorbereitet“, sagt Vorsitzender Manfred Hausen. Und Janine Breyer, Sportwartin des TC, meint im Gespräch: „Es gibt ein Hygienekonzept streng nach den Vorgaben des BTV, das wir unbedingt einhalten müssen. Denn eine Infektion mit dem Coronavirus im Club würde die Schließung der Anlage bedeuten.“ Ganz wichtig ist es den beiden Vorstandsmitgliedern, dass die Platzbuchung derzeit nur online über das Buchungssystem möglich ist, um im Falle eines Falles eine etwaige Infektionskette nachweisen zu können. „Wir haben das Buchungssystem aktualisiert, so dass dieses bequem von zu Hause zu bedienen ist. Man sieht, welche Plätze zu belegen und welche besetzt sind.“

Neuer Trainer will durchstarten

Auch der neue Cheftrainer Andre Straka (unser Bild), der seit 2019 im Club mit seiner Tennisschule Straka (TSS) tätig ist, wollte in diesem Jahr voll durchstarten, doch dann kam die Pandemie mit all ihren Vorkehrungen. Jetzt steht er mit seinem Team wieder täglich auf der Anlage, um die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen zu trainieren Straka hat mit seiner Tennisschule den Tennisclub als neuen Hauptstützpunkt. Er ist seit 2014 Leiter und Headcoach der TSS. Zunächst an den Standorten Römerberg und Heiligenstein und seit 2018 auch beim TC Dudenhofen. Dort organisiert und leitet er den Trainingsbetrieb der Vereine zusammen mit seinem Team aus zahlreichen jungen und ambitionierten Trainern.

Mit seinem Training möchte Andre Straka gerne allen Tennisbegeisterten die Möglichkeit bieten, ihr Spiel individuell zu verbessern. Daher bietet er während seines Trainings verschiedene Gruppengrößen an und passt die Gestaltung an die Ziele der Spieler an. Dementsprechend möchte er auch den Breitensport weiterentwickeln und zusätzlich ambitionierte Leistungsspieler auf ihrem Weg begleiten und unterstützen, indem der neue Trainer ihnen entsprechende Trainings- und Betreuungsmöglichkeiten bietet.

Schnupperkurse im Angebot

Das Leistungsspieler-Team der TSS besteht aus mehreren aktiven DTB- und Jugend-Ranglistenspielern. Straka selbst hat jahrelang leistungsorientiert Tennis gespielt, auch beim TC Blau-Weiß in Schwetzingen, und schlägt gelegentlich auch bei Ranglistenturnieren auf. Andre Straka und sein Team bieten Schnupperkurse für Kinder und Jugendliche sowie für Erwachsene (Anfänger und Fortgeschrittene) an. Bei anschließendem Eintritt in den Verein wird übrigens die Kursgebühr mit dem Mitgliedsbeitrag verrechnet! Als Trainer konnte er mehreren Spielern zu ihren besten Rankings verhelfen sowie mehrere Erfolge bei Ranglistenturnieren, Pfalz- und Rheinland-Pfalz-Titel feiern. Straka selbst hat die Lizenzen zum B-Trainer, PTR Professional und die USTA A-Lizenz.

Medenspiele stehen auf der Kippe

Dieses Training im Jugend- und Erwachsenenbereich sollte sich natürlich auch in den Medenspielen auszahlen. Doch auch sie stehen auf der Kippe. „Schweren Herzens haben wir bereits die Jugendmannschaften für diese Saison abgemeldet“, so Sportwartin Janine Breyer. Manfred Hausen ergänzt: „Auch die erste Herren- und erste Damenmannschaft verzichten auf den Start in diesem Jahr, denn die Vorschriften sind sehr streng. Es dürfen beispielsweise keine Fahrgemeinschaften zu Auswärtsspielen gebildet werden, das gemeinsame Essen mit der gegnerischen Mannschaft entfällt und auch das Duschen nach den Spielen ist vor Ort nicht erlaubt. „Die Entscheidungen der anderen Mannschaften, an den Medenspielen teilzunehmen, obliegt jeder Mannschaft selbst und ihren Mannschaftsführern“, so Breyer und Hausen unisono. Der BTV sieht vor, dass bis 31. Mai, also noch bis zum Wochenende, ab- oder angemeldet werden kann.

Abschließend betonten Janine Breyer, Manfred Hausen und Chefcoach Andre Straka, dass sie sich trotz aller Umstände auf die neue Saison freuen, zwar unter anderen Umständen, aber das Spiel mit der gelben Filzkugel eine die Sportler auch in schwierigen Zeiten. Auch Clubwirt Claudio de Luca freute sich über die Wiedereröffnung. chs

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.05.2020