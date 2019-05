Erst im TV, dann im Park

2 Fotos ansehen Michael Patrick Kelly (r.) freut sich: Milow ist beim Tauschkonzert mit dabei. © dpa

Michael Patrick Kelly ist nicht nur ein berühmtes Mitglied der Kelly Family und Teenagerschwarm der 1990er Jahre. Als Solomusiker hat er seinen Fankreis mittlerweile vergrößert und dieser wächst derzeit von Woche zu Woche mehr: Denn immer dienstags, 20.15 Uhr (VOX), ist Kelly sympathischer Gastgeber der Fernsehreihe „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“. In der Kurpfalz ist er am Freitag, 2. August, 19 Uhr , bei „Musik im Park“ im Schlossgarten zu erleben.

In der sechsten Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ hat Kelly sechs prominente Sänger nach Südafrika eingeladen: Wincent Weiss, Johannes Oerding, Jea-nette Biedermann, Alvaro Soler, Milow und Jennifer. Gegenseitig interpretieren die Musiker Songs der anderen – in der Ausstrahlung am Dienstag, 28. Mai, werden Titel von Latin-Popstar Alvaro Soler geschmettert. Dessen spanischen Hit „La Cintura“ wird Michael Patrick Kelly neu interpretieren? Vielleicht bringt er ihn dann auch auf die Bühne nach Schwetzingen mit? kaba

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 28.05.2019