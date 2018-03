Erst Mainz, dann Schwetzingen

Der Waibstadter Spielmanns- und Fanfarenzug führt heute den Schwetzinger Zug wieder an. Gestern war die Kapelle beim Rosenmontagszug in Mainz – und lief direkt hinter dem Wagen der berühmten Hofsänger (Bild). © SFZ

Endspurt der närrischen Tage anno domini 2018. Höhepunkte stellen zum Finale die Umzüge dar, so beispielsweise am Rosenmontag in Mainz und der Kurpfälzer Fasnachtszug am heutigen Dienstag in Schwetzingen. Und was haben beide Züge gemeinsam? Die Musiker aus Waibstadt, der Spielmanns- und Fanfarenzug, der sich seit drei Jahren SFZ-Bigband nennt.

Am gestrigen Rosenmontag waren die Musiker

...

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 13.02.2018