Zeugen für eine Schlägerei im Bereich der Südstadtschule suchen die Ermittler des hiesigen Polizeireviers.

Am späten Samstagabend war es gegen 22.30 Uhr im Jugendzentrum in der Kolpingstraße zunächst zu einem verbal ausgetragenen Disput zwischen zwei jungen Männern und einer Gruppe türkisch beziehungsweise arabisch aussehender Jugendlicher gekommen. Ein Security-Mitarbeiter wurde auf das Geschehen aufmerksam und sorgte dafür, dass alle Beteiligten die Veranstaltung verließen. Vermutlich auch aufgrund von zu viel Alkohol kam es zu weiteren Provokationen, die schließlich in einem Handgemenge endeten. Hierbei wurde ein 27-Jähriger leicht verletzt, bevor die bislang unbekannten Angreifer Richtung Bahnhof verschwanden. Der 28-jährige Begleiter des Geschädigten folgte der Gruppe und verständigte die Polizei. Eine brauchbare Täterbeschreibung konnte er allerdings nicht abgeben, sodass die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Fahrzeugen zunächst ergebnislos blieben. Zeugen der Tat oder Hinweisgeber, denen die Gruppe ebenfalls auffiel, werden gebeten, das Polizeirevier unter 06202/28 80 anzurufen. pol