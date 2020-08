Erster Atemzug nach langem Luftanhalten

Am besten bekommt man den Abend im Welde-Brauhaus mit dem Wort „endlich“ zu fassen. Das erste Livekonzert nach Monaten in der kurfürstlichen Residenz quittierten die Zuhörer mit Erleichterung. Formulierungen wie, „endlich wieder live Musik hören“ oder „endlich mit Musikern wieder in einem Raum“, waren omnipräsent. Das Publikum füllte den Raum auch aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln logischerweise nicht aus. Dennoch genossen die Anwesenden sichtlich das Konzert des Jazz-Quartetts „Bandstonario“.

Für Leonore und Thomas Herbert, er ist Gründungsmitglied der Jazz-Initiative, war der Abend eine Art Befreiungsschlag. „Nach so vielen Monaten endlich wieder einmal richtig Musik hören – ein Traum.“ Und dann, so Herbert, seien das auch noch vier richtig gute Musiker.

Dem Welde-Brauhaus Geschäftsführer Robert Nürnberger war klar, dass es ein Konzert unter Vorzeichen werden würde. Gäste bekommen Plätze zugewiesen, Abstand einhalten ist Pflicht und vor allem tanzen oder andere musikalische Begeisterungsstürme waren untersagt. Zugegeben hätte Letztgenanntes auch kein Problem werden müssen bei dem angebotenen Genre des ersten Akustikabends im Welde-Brauhaus. Jazz lädt ja eher zum Zuhören, zum Genießen ein. Und das reichte völlig aus. „Hauptsache hören und sehen“, fasste es Melanie Maier trefflich zusammen.

Virus durchkreuzt Pläne

Das Konzert bildete den Auftakt für eine kleine Konzertserie, die Musikern in den kommenden Wochen eine Bühne bieten soll. Dabei überrascht es nicht, dass die Akteure an den Instrumenten im Stammhaus mit die glücklichsten waren. Für Benedikt Jäckle (Saxofon), Christoph Schneider (Gitarre), Mario Angelov (Bass) und Jonas Esser (Schlagzeug) kam der Auftritt dem ersten Atemzug nach langem Luftanhalten gleich. Streamen, daran ließ Jäckle keinen Zweifel, sei für Musiker kein gangbarer Weg zum Zuhörer: „Ehrlich gesagt ist es Mist.“ Corona hat die vier ziemlich kalt erwischt. Alle sind in der Schlussphase ihres Studiums an der Mannheimer Musikhochschule und eigentlich sei jetzt durchstarten angesagt gewesen. Doch das Virus hat so ziemlich allen Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Esser wäre jetzt mit einem Stipendium gar an der Musikhochschule in New York. Er konnte die Sache zwar auf Januar 2021 verschieben, doch auch dafür sehe es derzeit nicht gut aus. Das Schlimmste, so alle vier, sei die Ungewissheit. „Bis heute wissen wir nicht, wann es wieder losgeht. Ja, wir wissen nicht einmal, ob es in einem vertretbaren Zeitfenster wieder losgeht.“ Nur vom Üben, so Jäckle, könne kein Musiker lange leben. Die Perspektive ist düster und bis dato können sie keinen wirklichen Silberstreifen am Horizont erkennen. Solche Konzerte wie das in Schwetzingen seien super, aber sie helfen nicht im großen Rahmen. Das Bild mit dem Tropfen auf den heißen Stein würde es ganz gut treffen. Trotzdem war die Freude über die Möglichkeit, wieder vor Publikum auftreten zu können, riesig. Für Musiker mache es einen großen Unterschied, ob sie in eine Kamera gucken oder in die Augen der Zuhörer. Das mit dem Unterschied betonte auch Natascha Terivic: „Macht gleich mehr Spaß, hier zu arbeiten.“ Und das Bier, so ergänzte Dominic Schmalzhaf, schmecke mit Musik ebenfalls besser. ske

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.08.2020