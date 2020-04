Erster Tag ohne Positivtestungen

Region.Das ist ein gutes Zeichen: Das Landratsamt konnte am Dienstag, 21. April, erstmals seit Mitte März einen Tag ohne neue Positivtestungen vermelden. Derzeit sind 534 Menschen positiv getestet und in Quarantäne, 665 sind genesen.

In Schwetzingen gibt es von einst 50 Positiven nur noch drei aktive Fälle, in Plankstadt und Oftersheim je einen, in Ketsch drei in Brühl fünf.

Für Hockenheim sind sechs Menschen in Quarantäne, in Reilingen fünf, in Altlußheim noch drei und in Neulußheim gar niemand mehr. Da sind ganz hervorragende Werte, die Hoffnung geben.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.04.2020