Erweiterter Dienstbetrieb

Seit Maßnahmen zur Eingrenzung des Corona-Virus getroffen wurden, fanden im Amtsgericht Schwetzingen nur unaufschiebbare Verhandlungen und Termine statt.

Im Zuge der Lockerung der Beschränkungen wird das Amtsgericht ab Montag, 4. Mai, einen erweiterten Dienstbetrieb aufnehmen. Hierbei sind Anträge so weit wie möglich weiterhin schriftlich zu stellen. Post kann in den Hausbriefkasten des Hauptgebäudes, Zeyherstraße 6, eingeworfen werden. Persönliche Vorsprachen sind nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung und nur in unabdingbaren Fällen möglich – Nummer 06202/81-0 an Werktagen von 8 bis 12 Uhr besetzt. Im gesamten Gebäude gilt die Abstandsregelung von 1,5 Metern. Des Weiteren ist im Gebäude ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.04.2020