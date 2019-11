Es begab sich zu einer Zeit . . .

Passend zum ersten Advent an diesem Sonntag, 1. Dezember, 11 Uhr, bietet das Theater am Puls in Kooperation mit der „KiTZ-Theaterkumpanei“ ein Singspiel für Kinder ab drei Jahren an. „Es begab sich aber zu der Zeit“ lautet der Titel des Stücks, durch das Bärbel Maier und Peer Damminger führen werden.

Um was geht es: Ruth, die Wirtsfrau der bekannten Herberge zu Bethlehem, muss schwere Arbeit tun. Und das, obwohl sie schwanger ist. Genau wie damals Maria, die ihr Kind hinten im Stall geboren hat, bei Ochs und Esel. Ruth singt, spielt und erzählt von den Hirten, den Engeln und den heiligen drei Königen. Mal wird ein Teigklümpchen zum neugeborenen Jesuskind, mal eine Feige zum Turban eines Hirten. Am Ende der schlichten Geschichte steht auf Ruths Backbrett die Weihnachtskrippe. zg

