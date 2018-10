Das Thema der Mietpreisbremse beschäftigt den Bundestag zurzeit. Zu diesem Thema und Wohnungsleerständen in der Region nimmt auch der Bundestagsabgeordnete des Spargelwahlkreises, Dr. Danyal Bayaz von Bündnis 90/Die Grünen, in einer Pressemitteilung Stellung.

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt sei ernst, betont er. In der Region zwischen Bruchsal und Schwetzingen hätten es gerade junge Familien immer schwerer, eine geeignete und vor allem bezahlbare Wohnung zu finden. „Seit 2014 sind die Mieten in Schwetzingen um rund 15 Prozent und in Bruchsal sogar um fast 18 Prozent gestiegen“, fasst Bayaz zusammen.

Er fordert, dass die Bundesregierung entschieden dagegen vorgehen müsse. „Die Zeit der Worte ist vorbei, es braucht endlich Taten: Ein Investitionsprogramm für bezahlbaren Wohnraum, mehr sozialen Wohnungsbau und eine funktionierende Mietpreisbremse, um diesen Mietwahnsinn zu stoppen.“

Paradoxe Situation in den Orten

Gleichzeitig klinge es paradox: allerorts steigen die Mieten, ein Neubaugebiet nach dem anderen wird erschlossen, doch gerade in den Ortskernen sieht man immer mehr Wohnraum leer stehen und verfallen. Die Bundesstiftung Baukultur beschreibe dieses Phänomen als den „Donut-Effekt“.

Es sei ein urgrünes Anliegen, dieser Entwicklung entgegenzuwirken, betont der Parlamentarier in einer Presseerklärung. Aus seiner Sicht sorge eine attraktive Sanierung und Schließung der Leerstände in den Ortskernen für weniger Flächenverbrauch durch Neubaugebiete rund um die Kommunen, und eine Stärkung der innerörtlichen Nahversorgung schaffe kurze Wege. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 22.10.2018