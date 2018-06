Anzeige

Das Jugendzentrum „Go in“ in der Kolpingstraße 2 lädt zum großen Tag der offenen Tür ein. Auf dem Sport- und Spielfest gibt es am morgigen Samstag von 15 bis 18 Uhr für Klein und Groß dann so einiges zu erleben. Kinder und Jugendliche sind willkommen, um an den zahlreichen Sport- und Kreativangeboten unter dem Motto „Rund um den Ball“ teilzunehmen.

Die Erwachsenen haben die Möglichkeit, sich an diesem Tag einen Eindruck über die Arbeit und das umfangreiche Angebot der offenen Kinder und Jugendarbeit des „Go in“ zu verschaffen. Geboten werden vielfältige Mitmachangebote aus der Kreativ-, Holz- und Töpferwerkstatt, sowie Schnupperkurse in Selbstverteidigung, Ballakrobatik, Torwand- und Dosenschießen, Parcours mit Wasser oder Ball, Spikeball und Rampenkegeln, wie es in einer Pressemitteilung des „Go in“ heißt.

Passend zur WM gibt es zudem ein Fußball-Quiz mit tollen Preisen, sowie dem diesjährigen Highlight: Bubble Soccer. Für alle, die zwischen den Aktivitäten eine kleine Pause einlegen möchten, gibt es diverse Erfrischungsgetränke, Kaffee, Kuchen, Waffeln, Obstsalat und knusprige Grillwürstchen.