Es geht eben nicht alles digital

Die Ausbreitung des Coroanvirus hat den Unterricht an der Schimper-Gemeinschaftsschule (KFS) wie bei vielen anderen Schulen verändert. Um die Schüler weiterhin zu erreichen, wird nach digitalen Lösungen gesucht. Mittels der Plattform „Teams“ von Microsoft stehen alle Klassen im Homeschooling mit ihren Lehrern und Mitschülern in Kontakt. Auch andere digitale Wege wurden gefunden, um sich auszutauschen, zu konferieren und zu unterrichten (wir berichteten).

Spannende neue Lernwege wurden dadurch bereits erkundet und Projekte verwirklicht. Dennoch: Nicht für alles finden sich digitale Antworten. So wartet der Gemüseacker der Schule dringend auf seine Bearbeitung, bevor Ende April die ersten Pflanzen eingesetzt werden können.

Die Pflege und Gestaltung liegt eigentlich in den Händen der Schüler, die innerhalb des Unterrichts gemeinsam mit Angela Drescher das Gelände bearbeiten. Doch lässt sich kaum ein Spaten via Mausklick animieren. Also trafen sich zwei Kolleginnen im Gemüsegarten der Schule und tauschten Rotstift und Tastatur gegen Rechen und Spaten aus. Mit entsprechendem Sicherheitsabstand von zwei Spatenlängen wurde so die Erde auf die neuen Pflanzen vorbereitet. „Bald werden hier wieder Kartoffeln, rote Beete, Fenchel und Mangold wachsen“, plant Angela Drescher.

Die „Gemüse-Ackerdemie“, das Bildungsprogramm, mit dem die KFS zusammenarbeitet, hat zugesichert, trotz Corona-Krise, die Schulen mit Pflanzen zu beliefern. Dabei gibt es nur einen Wermutstropfen: Das Pflanzen und Aussäen der zukünftigen Ernte wird in diesem Jahr ohne Schüler stattfinden.

Trotz allem eine tolle Sache, denn spätestens zur Erntezeit der verschiedenen Gemüse können die Kinder sehen, dass trotz Stillstand die Natur ihren Lauf genommen hat. So hoffen wir alle auf eine reiche und schmackhafte Ernte.

Regine Weingärtner ist Klassenlehrerin an der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule in Schwetzingen.

