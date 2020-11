Es geht um die US-Wahl

„Alles bleibt anders! – Die (veränderte) Welt nach der US-Wahl.“ Unter diesem Motto wird an diesem Mittwoch, 25. November, ab 20.15 Uhr live aus der Wollfabrik getalkt.

Was bedeutet der unmittelbar bevorstehende Machtwechsel in den USA für das aktuelle und weitere Regierungshandeln, die nationale Sicherheit und die politische Verlässlichkeit der USA gegenüber seinen kooperierenden Partnern und Freunden im In- und Ausland? Wie und wodurch kann die bestehende innere Zerrissenheit der gesamten amerikanischen Bevölkerung und verunsicherten Bürger dauerhaft überwunden und eine möglichst stabile soziale Einheit wiederhergestellt werden?

Darüber wird Moderator Frank Schlageter beim 19. digitalen Talk mit dem Politikwissenschaftler Professor Dr. Thomas König, dem Historiker und Gründungsdirektor Emeritus des Heidelberg Center for American Studies, Professor Dr. Dr. h. c. em. Detlef Junker sowie dem Direktor des Deutsch-Amerikanischen Instituts Heidelberg, Jakob J. Köllhofer diskutieren. zg

Info: Die Sendung ist zu sehen unter www.wollfabrik.tv (auch nach der Liveausstrahlung).

