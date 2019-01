„Es geht uns um die Jugendlichen“

In der Mitte des Basketballfeldes des Jugendzentrums „Go in“ liegt ein großer Haufen Brennholz. Drum herum stehen vier Feuertonnen, in denen die Flammen an diesem Abend etwas Wärme geben. Zur Sitzmöglichkeit stehen Paletten außenrum verteilt, auf denen wenige Jugendliche Platz genommen haben.

Die Jugendbotschafter (Jubos) der Stadt, Merve Deniz, Alexander Jordan und Nicolas Frei haben gemeinsam mit Jugendreferentin Andrea Kroll und der Städtepartnerschaftsbeauftragen Katrin Schubkegel zu einem Neujahrsempfang eingeladen. „Es ist schwierig, die wenigen Jugendlichen zu erreichen“, sagte Merve. Dem schloss sich auch Katrin Schubkegel an: „Wir wollen versuchen, die Jugendlichen auch mehr in die Partnerstädte einzubinden.“

Die Jubos freuen sich auf ihre Arbeit, sind aber gespannt, was sie alles erwartet. Und sie brachten es treffend auf den Punkt: „Es geht ja nicht um uns, sondern um die Jugendlichen.“ Der 14-jährige Jan Bolian kennt den Jubo Alexander und hatte an diesem Abend auch einen Freund mitgebracht, Anton Lustig (15). „Wir wollten einfach mal schauen, was hier los ist“, so Bolian. Dem stimmte sein Kumpel zu und meinte: „Vielleicht gibt es die Möglichkeit, mehr Sportangebote zu etablieren.“

Schon beim Spargelsamstag am 4. Mai haben die Jubos ihren ersten großen Aufritt. Der Plan sei, dass sie beim Scheesenrennen an den Start gehen. Für 2020 äußerte Alexander die Idee, einen Wagen für den Faschingsumzug zu machen, was bei Merve und Nicholas auf Zustimmung stieß.

Besuch aus dem Bundestag

Überrascht wurden die Jubos vom Besuch des Grünen-Bundestagsabgeordneten Danyal Bayaz. Es sei ihm wichtig gewesen, vorbeizuschauen, da er das Konzept super findet. „Oft sagt man, junge Menschen und Politik – das passt nicht zusammen. Deswegen ist die Initiative der Jugendbotschafter, die sich in Schwetzingen einbringen, eine super Sache“, so Bayaz weiter. vas

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.01.2019