Es geht weiter

Es ist ein kollektiver Ausnahmezustand, den wir zurzeit erleben. Das ganze Ausmaß werden wir erst später, im Rückblick, erkennen. Zunächst jedoch fühlen wir uns alle in Corona vereint, das Virus bestimmt den Alltag, hebt uns aber auch aus dem Alltagstrott. Derart flächendeckend hat sich ins kollektive Bewusstsein nur noch die Kriegszeit eingegraben und eine ähnlich gefährliche Epidemie, die Poliomyelitis in den 1950er Jahren. Ihre Bilder sind mir bis heute höchst lebendig im Gedächtnis: Schulen, Kinos, öffentliche Einrichtungen wurden geschlossen, Ausgangssperren verhängt und wir durften nur abgekochtes Wasser trinken. Durch einen Impfstoff wurde Polio schlagartig besiegt. Heute noch höre ich das erleichterte Aufatmen meiner Eltern, dass die Gefahr endlich gebannt war.

Gott sei Dank haben unsere Kinder solche Katastrophen nicht erlebt, sie wuchsen auf in einem krisen- und kriegsverschonten Land. Aber jetzt, da Covid-19 unseren normalen Alltag zum Erliegen bringt und uns zum Rückzug in die eigenen vier Wände zwingt, gilt es, alte Gewohnheiten wiederzuentdecken: Brot zu backen, sich durch Seilspringen fit zu halten, antiquarische Instrumente zum Klingen zu bringen, Ordnung in den Schubläden, im Bücherregal zu schaffen oder den Keller nach vergilbten Briefen durchzustöbern. Einsam? Nein, das sind wir nicht. Dank moderner Werkzeuge können wir per Videokonferenz unsere Kinder und Enkelkinder sehen und mit ihnen kommunizieren. Welch ein Segen! Sie erzählen, wie das Homeoffice funktioniert, welche Filme, Musik oder Bücher sie in diesen isolierten Stunden glücklich machen, wie der Unterricht per Video abläuft. Dass sie sich Sorgen um uns machen, ist verständlich, doch können wir sie beruhigen: Uns haut so leicht nichts um, wir geraten nicht in Panik, tätigen keine Hamsterkäufe, können sehr gut mit wenig auskommen, tun aber nicht das Coronavirus als harmlosen Schnupfen ab. Seit alle Veranstaltungen abgesagt wurden, bleiben wir zu Hause oder in unserem Garten und geben nicht die Hand.

Uns aber werden viele Hände gereicht, unsichtbare Hände, und das ist das Ermutigende an dieser Geschichte. Unsere jungen Nachbarn zum Beispiel, mit denen wir bisher nur einige Worte über das Wetter wechselten, klingeln bei uns und fragen, ob wir etwas brauchen, da sie eben zum Einkaufen fahren. Das beeindruckt und berührt uns. Da nun ab Montag die Maskenpflicht gilt, hat uns ein anderes junges Ehepaar Schutzmasken vorbeigebracht, so können wir – natürlich mit der gebotenen Vorsicht – endlich selbst für uns einkaufen.

Dass manche Einschränkungen auch wehtun, das ist nicht zu leugnen: Ein ereignisreiches Jahr 2020 stand uns bevor, Familienfeiern, auf die wir uns alle so gefreut haben und die mit einem Schlag zunichte gemacht wurden. Doch sehen wir ein: Es gibt zurzeit Wichtigeres, das Leben vieler Menschen. Entmutigen lassen wir uns aber nicht. Irgendwann holen wir sie nach, die geplanten Feiern, obwohl wir ahnen, dass uns noch ein langer Weg bis zur Normalität bevorsteht.

Zum Glück gelingt es uns, der Krise viel Positives abzugewinnen: Sie schafft Raum für Entschleunigung, zwingt uns zur Einkehr, zum Über- und zum Nachdenken. Und die Welt? Die dreht sich weiter und das Leben auf ihr wird weitergehen, jedoch anders als bisher. Davon bin ich fest überzeugt.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 27.04.2020