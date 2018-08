Es geht zu Orten verbrecherischer Ausschreitungen

Einen geschichtlichen Spaziergang auf den Spuren jüdischen Lebens und der NS-Verfolgung in Schwetzingen bietet Frank-Uwe Betz vom Arbeitskreis Freundliches Schwetzingen (AFS) am Samstag, 10. November, 14.30 Uhr, an. Treffpunkt ist auf dem Schlossplatz vor dem Schlosseingang. Die Teilnahme kostet nichts.

Sie ist bis ins 17. Jahrhundert nachweisbar, die jüdische Geschichte Schwetzingens. Juden lebten hier, arbeiteten hier, betrieben Firmen, waren im sozialen und im Vereinsleben aktiv, schreibt Betz dazu in einer Pressemitteilung. Der einstige Lehrer der jüdischen Gemeinde, Simon Eichstetter, setzte sich gewiss in besonderer Weise ein. Er engagierte sich im Vorstand des israelitischen Männervereins, war Schriftführer im Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, gehörte den Vorständen des Verkehrs- und des Bezirksbienenzuchtvereins ebenso an wie der Gesellschaft „Runder Tisch“ und dem badischen jüdischen Lehrerverein.

Zudem verfasste er das einzige überlieferte schriftliche Zeugnis der örtlichen Gemeinde und ihrer Einrichtungen, das wir in Buchform veröffentlichten: „Geschichte und Familienbuch der jüdischen Gemein-de von Schwetzingen“ (Verlag Regio nalkultur 2017).

Die Nazizeit, die Zeit der Zerstörung der Gemeinde durch die Nationalsozialisten, musste er nicht mehr miterleben. Mindestens ein Drittel der Schwetzinger Juden wurde von den Nazis ermordet. Der historische Spaziergang wird so nicht nur zum einstigen Levi-Haus führen, zur Warenhaus-Filiale Wronker und zur „Schwetzinger Zeitung“, sondern es werden auch die Schritte und Fol- gen der Entrechtung genannt. Und es werden Orte der verbrecherischen Ausschreitungen der sogenannten „Reichskristallnacht“ gezeigt und die jeweiligen Umstände verdeutlicht, vom einstigen Haus Springer in der Heidelberger Straße bis zum Haus Lorch am Schlossplatz 3. zg

