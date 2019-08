Es gibt eine riesige Szene zu entdecken

Neue Saiten werden in der Wollfabrik aufgezogen, seitdem Joachim Schulz das Haus Anfang des Jahres von Harald Zimmermann übernommen hat. Die Erweiterung des Programmspektrums ist ein erklärtes Ziel des kulturaffinen Chefs, und eine Liedermachershow gab es bislang noch nicht in der Wildemannstraße. Die will der Speyerer Songwriter Ulrich Zehfuß gerne etablieren, der das Format seit knapp drei Jahren erfolgreich in der Domstadt präsentiert. Was die Besucher ab 30. Oktober viermal pro Jahr erwartet, wen sie nach Schwetzingen holen möchten und wohin das im Erfolgsfall führen soll, erklären Schulz und Zehfuß im Interview.

Wie ist die Zusammenarbeit entstanden, wer kam auf wen zu?

Ulrich Zehfuß: Ich war an dem Abend in der Wollfabrik, als Jo Jung, ein langjähriger Weggefährte, mit seiner Band „Poems on the Rocks“ gespielt hat. Er kennt meine Show Ulis Wohnzimmer in Speyer und hatte Joachim Schulz wohl schon davon erzählt. Jo stellte den Kontakt her, wir haben uns nach der Show unterhalten und später noch mal in Ruhe darüber gesprochen.

Joachim Schulz: Dabei hat es geklickt – es muss ja auch passen zwischen uns beiden, denn ich möchte keine Veranstaltungen machen, bei der mir die Künstler nicht gefallen.

Sind Liedermacher eine Musikrichtung, die es in Zukunft häufiger in der Wollfabrik zu hören geben soll?

Schulz: Ich will verschiedenen Richtungen in der Wollfabrik eine Chance geben, das ist eine davon. Ich möchte ein breiteres Programm aufstellen, um dem Haus in allen Schichten eine Strahlkraft zu geben.

Halten Sie das für nötig?

Schulz: Bislang lagen die Schwerpunkte auf Tributes und Comedy, was ja auch gut war – ein gewisses Grundrauschen ist da, die Location ist toll, jetzt gilt es, die Vielfalt zu erhöhen. Deshalb habe ich ja auch das Wort „Alte“ gestrichen – mir ist die Zukunft lieber. Wir haben einen neuen Markenauftritt.

Ist das künftige Liedermacher-Angebot in der Wollfabrik vergleichbar mit Ulis Wohnzimmer?

Zehfuß: Von der Grundidee ist es vergleichbar: Ich präsentiere aus meiner Sicht tolle Exemplare der liederschreibenden und singenden Zunft aus meinem weiten Bekanntenkreis rund um die Songwriterschule Sago und darüber hinaus. Es wird immer ein vielfältiges Programm an Auftritten geben: von meinen Gästen, von mir und gemeinsame Nummern.

Und worin läge ein Unterschied?

Zehfuß: Der Rahmen in der Wollfabrik ist etwas größer als in Speyer, und damit haben wir die Gelegenheit, ein paar größere Namen herzukriegen. Zum Einstieg am 30. Oktober kommt Sebastian Krämer, der mittlerweile hier in der Region ziemlich bekannt ist. Im kommenden Jahr wird es vier Shows geben, für die ersten zwei habe ich schon tolle Zusagen. Im Januar ist Max Prosa zu Gast, was großartig ist, und im April freue ich mich auf Dota, ein Star der Szene – da wird die Hütte voll sein.

Schulz: Was immer gut ist . . .

Pro Termin werden immer drei Künstler auftreten, richtig?

Zehfuß: Drei, vielleicht auch mal vier, wie es sich gerade ergibt – auch regionale, junge Leute. Ich will gerne alles zwischen 18 und 70 auf der Bühne haben, die einfach die Szene repräsentieren. Natürlich gibt es auch ein paar ältere Vertreter der Zunft, die immer noch tolle Songs schreiben, denen man Rookies gegenüberstellen kann. Ich kenne über mein Netzwerk beispielsweise Künstler, die Klavier spielen und dazu rappen.

Das heißt, die Definition von Liedermachern wird deutlich erweitert?

Zehfuß: Wir versuchen, rauszugehen aus dem klassischen „Ein Chanson klingt so“. Am Ende geht es um Menschen, die Lieder schreiben über Dinge, die sie bewegen, und diese selbst aufführen, ohne eine Band oder ein Orchester dafür zu brauchen.

Herr Schulz, haben Sie in der Szene Favoriten, die Sie gerne in Ihr Haus holen möchten, sind Sie Vertretern der Szene selbst begegnet?

Schulz: In jungen Jahren schon. Hannes Wader und Konstantin Wecker sind für meine Generation Leuchttürme gewesen. Einen aktuellen Bezug habe ich nicht – dafür war ich auch viel zu lange weg aus Europa. Aber es interessiert mich natürlich, sonst würde ich das Projekt nicht machen.

Es gibt ja auch in den traditionellen Medien nicht so viel Gelegenheit, die Szene kennenzulernen . . .

Zehfuß: Das ist genau der Punkt: Es gibt keine mediale Plattform, die das, was wir vorstellen wollen, repräsentiert – weder im Fernsehen noch im Radio. Dabei gibt es eine quicklebendige Szene – hunderte junge Menschen, die auf einem guten Niveau Songs schreiben. Und die haben einfach null Chancen, Auftrittsmöglichkeiten zu finden jenseits von Elendsoptionen in der Kneipe mit dem Hut.

Sie würden sagen, wer keinen Mainstream macht, hat keine Chance, gespielt zu werden?

Zehfuß: Es gab Zeiten, da wurde Programmradio gemacht. Da wusste man, wann man einschalten musste, um neue Liedermacheralben kennenzulernen. In den 90er Jahren haben die Controller die Macht in den Rundfunkanstalten übernommen und nur noch die Durchhörbarkeit zählte: das Antibiotikum der Radiokultur. Dabei müssten die Sender das gar nicht – sie sind gebührenfinanziert. Da das Radio aber nichts anderes tut, als gefällige Mainstreammusik abzuspielen, hat es kein Unterscheidungsmerkmal zum Streaming. Das Radio hat sich in seiner Relevanz selbst abgeschafft.

Also muss der Hörer auf andere Quellen zurückgreifen – zum Beispiel Liedermachershows.

Zehfuß: Was die Sender nicht machen, übernehme ich auf der Bühne der Wollfabrik. Ich habe einen Überblick über die Szene und bringe Leute her, die zu sehen man sonst nie die Chance hätte. Ich bringe da auch den Geist mit, der in der Songwriterschule Sago herrscht: Man freut sich über die tollen Lieder der anderen.

Trotzdem geht es um eine kommerzielle Veranstaltung, bei der die Zahlen nicht völlig irrelevant sind – Sie wollen sich nicht als Mäzen betätigen, Herr Schulz?

Schulz: Ich bin schon bereit, in der Erweiterung des Programms Dinge zu unterstützen. Mir ist klar, dass nicht alles von Anfang an kostendeckend läuft. Es geht darum, das Angebot in die Breite zu bringen und mal ein ganz anderes Publikum anzusprechen, weil ich glaube, dass das langfristig auch zielführender ist, um das Haus bekannter zu machen – die Strahlkraft wird auch eine andere.

Zehfuß: Die Reihe wird auch – wie die in Speyer von Anfang an – unterstützt von der Volksbank Kur- und Rheinpfalz, die demnächst Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz heißt. Die betrachtet das als attraktive Sache für ihre Klientel. Und diese Art von Kunst ist auch konsensfähig in der Breite der Bevölkerung. Die Leute haben nur keine Chance, damit in Kontakt zu kommen.

Wenn große Namen in der Reihe zu Gast sind: Wie viele Besucher bringen Sie in der Wollfabrik unter?

Schulz: Das ist eine Bestuhlungsfrage. Bei Reihenbestuhlung haben wir Platz für 350 Leute. Wenn vorne Reihen und hinten Stehtische gestellt werden, kommen wir auf 450 Plätze, und ohne Bestuhlung bekommen wir bis zu 550 Menschen hier unter. Mit der neuen Klimaanlage ist das auch kein Problem.

Wie sieht die Preisgestaltung aus – ähnlich wie bei Ulis Wohnzimmer in Speyer?

Zehfuß: Es geht hier um ein hochwertiges Kulturangebot, das muss auch bezahlt werden. Die Karten kosten im Vorverkauf 23 Euro, an der Abendkasse 28 Euro.

Schulz: Hier gibt es Hautnahkonzerte auf hohem technischem Niveau mit gutem Service. Und das mit einem total begeisterungsfähigen Publikum.

Aber die Wohnzimmerabende in Speyer wird es trotzdem auch weiter geben – es ist kein Abwandern, sondern ein Zusatzprojekt?

Zehfuß: Fürs kommende Jahr habe ich die Termine in Speyer bereits komplett. Sie sind so gelegt, dass sie immer um ein paar Wochen versetzt liegen mit denen der Wollfabrik. Die Reihe entwickelt jetzt eine Sichtbarkeit in der Szene. Es bewerben sich laufend Künstler bei mir, und auch Veranstalter kommen auf mich zu, weil sie das Konzept interessiert, das die etwas anstrengende Form des Liedermacherkonzerts aufbricht in etwas Unterhaltsameres. Dadurch werden mehr Leute angesprochen.

Ob mit oder ohne Sofa: Es wird auch einen Talk-Teil geben?

Zehfuß: Ich finde es gut, dem Publikum die Gelegenheit zu bieten, etwas hinter den Songs zu erfahren und zu sehen, wie der Mensch, der da auf der Bühne sitzt, auf Fragen reagiert: Ist er spontan, hat er einen trockenen Humor – das schafft sofort eine Vertrautheit.

Wenn es in der Wollfabrik so gut läuft wie in Speyer: Zieht das Konzept dann irgendwann noch viel weitere Kreise als zwischen der Pfalz und Baden?

Zehfuß: Ich träume ganz bescheiden davon, über diese Show und andere, in denen ich nicht der Anchorman bin, den größten Liedermacher-Tourneezirkus Deutschlands zu veranstalten. Dazu brauche ich 20 bis 30 Städte. Ich möchte in der Szene etwas verändern und dieser Kunstform im Livegeschehen die Bedeutung geben, die sie verdient hat. Das bedeutet mehr Zuschauer in den Konzerten, bessere Platten zu machen, an die mehr Menschen kommen.

