Es gibt etwas weniger Erwerbslose

Die Arbeitslosigkeit hat sich im Geschäftsstellen-Bezirk Schwetzingen von September auf Oktober um 77 auf 2943 Personen verringert. Das waren 740 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Das schreibt die Arbeitsagentur in einer Pressemitteilung.

Die Arbeitslosenquote betrug demnach im Oktober 4,6 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 3,4 Prozent. Dabei meldeten sich 624 Menschen neu arbeitslos, 75 weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 707 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 5 866 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 1021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dem gegenüber stehen 5 154 Abmeldungen von Arbeitslosen (minus 1746). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Oktober um acht auf 539 gestiegen – im Vorjahresmonat gab es noch 181 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Oktober 109 neue Arbeitsstellen, 38 mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 790 Arbeitsstellen an den Markt, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 646.

August mit Jahreshöchststand

Zum zweiten Mal in Folge ist in diesem Monat im ganzen Agenturbezirk Heidelberg die Arbeitslosigkeit zurückgegangen. Der bisherige Jahreshöchststand war im August mit 19 014 Personen erreicht. Verringerte sich die Arbeitslosigkeit von August auf September um 370 Personen, so sank sie im Oktober sogar um 628 auf 18 016 Personen. „Die Entwicklung der Zu- und Abgänge in und aus der Arbeitslosigkeit lassen mich hoffen, dass es uns gelingt, die Arbeitslosigkeit, die Corona-bedingt überdurchschnittlich gestiegen ist, in einem angemessenen Zeitraum auch wieder abzubauen. Vorausgesetzt die jetzige zweite Infektionswelle macht uns hier keinen Strich durch die Rechnung“, sagt Klaus Pawlowski, Chef der Agentur für Arbeit in Heidelberg. zg/nina

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 30.10.2020