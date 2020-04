Es gibt gratis Kindermalbücher

„Lieber verdrucke ich meinen ganzen Papiervorrat und tue was Gutes, als zu Hause zu sitzen und meine Maschinen stillstehen zu lassen“, sagt Dieter Völker vom Druckhaus Media-Express in der Dreikönig-straße 16. Er hat Schwetzinger, Oftersheimer und Plankstadter Kindern schon in den letzten Tagen eine Freude gemacht und selbst gedruckte Malbücher verschenkt. Heute, Donnerstag, ab 10 Uhr tut er das nochmals. Die gedruckten Malbücher stehen direkt vor dem Geschäft zur kostenlosen Mitnahme bereit. Aber auch hier gilt, Abstand halten und bitte jeder nur eins mitnehmen. Nach dem Motto „Dahoim ischs au schee!“ von den SWR-Werbeikonen „Äffle und Pferdle“ gibt es diesmal neben dem Ausmalbuch auch noch Bastelanleitungen und Ostermandalas. Ein wunderbares Zeichen von Solidarität. jüg/

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 02.04.2020