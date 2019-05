Es gibt immer weniger Barrieren

Natürlich ist in Sachen Barrierefreiheit längst noch nicht alles gut. Noch gibt es für Menschen mit Handicap von zugeparkten Gehwegen bis zu nur über Treppen zugängliche öffentliche Gebäude zahlreiche Hindernisse. Aber in der jüngsten Sitzung des Runden Tisches „Inklusives Schwetzingen“ in der Volkshochschule unter der Leitung von Gerhard Rummel und Ulla Coppius entstand doch der Eindruck von

...