Es gibt magische Momente

Herzblut stecken die Fasnachter der Region in ihre Prunksitzungen. So auch die Verantwortlichen der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft (SCG). Diese bittet am Samstag, 15. Februar, um 19.11 Uhr ins Lutherhaus und freut sich, wenn feierfreudige Mitmenschen in schönen Kostümen dort Platz nehmen, den Garden und Bütten applaudieren sowie zu Musikbeiträgen eine Polonaise durch die Stuhlreihen starten.

Viele bekannte Gesichter hat die SCG eingeladen, etwa Manfred Baumann, „der Mann mit dem Koffer“. Aus der Frankenthaler Fasnacht haben sich Günter Dudenhöfer und „Kättl Feierdaach“ angesagt.

Magische Momente mit einer ordentlichen Portion Comedy verspricht der Landauer Zauberer Ted Louis alias Peter Karl. Er versteht sich laut seiner Internetseite (www.ted-louis.de) als „ein etwas verrückter Charakter, der durch eine Mischung aus Rudi Carrell und Thomas Gottschalk Comedy und anspruchsvolle Zauberkunst in sich vereint“.

Wenn schon der echte DJ Ötzi keine Zeit hat, in die Region zu kommen – den Oktoberfest-Auftritt in Altlußheim im Vorjahr hatte der Österreicher ja kurzfristig abgesagt – dann rockt eben der „Tal-Ötzi“ Peter Lingenfelder aus Frankeneck die Bude. Und das macht das Double bravourös. In den Vorjahren kochte dabei die Stimmung genauso wie beim Auftritt von Entertainer Claudio Glässer. Auch die Schlagerschnecken hat die SCG eingeladen – etwas für die Ohren und fürs Auge.

Apropos: Für Wow-Momente werden garantiert die SCG-Garden sorgen – angefangen von den niedlichen Minis, über die Schloss-, Carl-Theodor- und Kurfürstengarde bis hin zu den Tanzpaaren und Schautänzern. Das entschädigt dann zumindest aus Schwetzinger Sicht etwas für eine fehlende Bütt mit Lokalkolorit. Musikalische Höhepunkte kommen außerdem von der Guggemusik „Roigeischda“ aus Altlußheim und Jan Nemec. Für Speisen und Getränke sorgt das SCG-Wirtschaftsteam. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 07.02.2020