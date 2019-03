Es gibt noch freie Plätze

Die Schwetzinger Freien Wähler (SFW) planen eine Bürgerfahrt in Schwetzingens ungarische Partnerstadt Pápa. Das schreibt Stadtrat und Pressesprecher Carsten Petzold in einer Mitteilung. Fünf Tage lang, von Mittwoch, 4., bis Sonntag, 8. September, können die Teilnehmer die Stadt erkunden. Abfahrt ist am Mittwoch, 4. September, um 5.30 Uhr, in der Schwetzinger Nordstadt gegenüber dem Einkaufsmarkt Nah und Gut und um 5.45 Uhr am Neuen Messplatz.

Am Donnerstag geht es an den Balaton (Plattensee). Nach der Besichtigung einer Porzellanfabrik schippern die Teilnehmer über den Balaton. Am Abend steht ein Besuch des Weinfestes in Pápa auf dem Programm. Am Freitag werden die Gäste im Rathaus empfangen. Es folgen die Besichtigung des Blaumuseums und ein Stadtrundgang bis zum Mittagessen im Schloss Esterhazy. Am Samstag erwartet die Teilnehmer ein ungarischer Überraschungsabend. Am Sonntag geht es zurück nach Schwetzingen, wo die Ankunft um 19 Uhr vorgesehen ist. Für diese Reise gibt es noch sieben Plätze.

Pro Person kostet diese Reise im Doppelzimmer 260 und im Einzelzimmer 390 Euro. Im Preis enthalten sind die Fahrten im Reisebus, vier Übernachtungen mit Frühstücksbuffet im Vier-Sterne-Hotel, die Schifffahrt auf dem Balaton inklusive Mittagessen, alle Eintrittspreise und Führungen während des Programms, sowie das Mittagessen im Schloss Esterhazy mit Schlossführung. zg

