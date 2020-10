Es gibt noch Intensivbetten

Die Ampel steht auf Rot: Die Kollegen der Berliner Morgenpost pflegen in einer interaktiven Karte die Kapazitäten der Kliniken deutschlandweit ein – und zeigen so an, wo es Engpässe der Intensivbetten. Am Freitagvormittag dann der Schock – die GRN Klinik in Schwetzingen scheint komplett ausgelastet, sowohl bei den Standard-Intensivbetten als auch bei den Intensivbetten für schwere Fälle.

Die GRN-Klinik meldete fast zeitgleich lediglich drei isolierte Verdachtsfälle – ein bestätigter Fall ist isoliert. Die Angaben der Karte basieren auf den Daten des DIVI-Intensivregisters. Alle Kliniken mit Intensivbereichen melden dem System ihre Kapazitäten.

Wir haben direkt bei den Verantwortlichen der GRN-Klinik nachgefragt, die Antwort bekamen wir erst kurz vor Redaktionsschluss. „Aktuell stehen in allen GRN-Klinikstandorten insgesamt 44 Intensivbetten zur Verfügung, was aber nicht starr, sondern täglich flexibel an die jeweiligen Gegebenheiten anpassbar ist“, schreibt Laura Berger vom GRN-Kommunikationsteam.

Geplante Eingriffe verschieben

Geschäftsführer Rüdiger Burger sagt: „Bei Bedarf kann die Kapazität auf 60 bis 65 Intensivbetten erhöht werden. Etwa die Hälfte aller Betten stehen als Beatmungsplätze zur Verfügung. Voraussetzung dafür ist, dass die Kliniken vom Regel- in den Notfallbetrieb wechseln, damit genügend Personal verfügbar ist.“

Aber was genau bedeutet das für Schwetzingen? Klinikleiterin Katharina Elbs erklärt: „Wenn wir geplante operative Eingriffe, die nicht dringend notwendig sind, verschieben, können wir unser Pflegepersonal aus dem Bereich Anästhesie auf der Intensivstation einsetzen und damit die Zahl unserer belegbaren Intensivbetten unmittelbar erhöhen.“ Aufgrund der geltenden Pflegepersonaluntergrenzenverordnung kann die verfügbare Kapazität in Abhängigkeit des verfügbaren Pflegepersonals täglich schwanken und so kam es zu dieser Meldung. nina

Die Klinik-Auslastung gibt es hier.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.10.2020