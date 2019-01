Es gibt noch Plätze für die Kinderfreizeit

Kreis.Die Häuser sind gebucht, die Anmeldeflyer gedruckt, jetzt fehlt noch das wichtigste – die Teilnehmer. Auf allen Freizeiten der evangelischen Bezirksjugend gibt es noch freie Plätze. In diesem Jahr bietet die Bezirksjugend zum ersten Mal drei Freizeiten an, eine davon in den Pfingstferien. Sie heißt Schnupperfreizeit und ist für fünf bis zehnjährige Kinder, sie findet in Ittlingen bei Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis für fünf Tage statt. Dort bietet sich vom Dienstag, 11., bis Samstag, 15. Juni, die Möglichkeit, einfach mal auszuprobieren und in das Freizeitleben „reinzuschnuppern“. Die Kosten belaufen sich auf 99 Euro.

Die Kinderfreizeit für acht bis zwölf-jährige startet am Dienstag, 20. August, und endet am Donnerstag, 29. August. Das Ziel ist ein Freizeithaus in Ramberg in Rheinland-Pfalz. Das kostet 250 Euro. Die Jugendfreizeit für 13 bis 16-jährige geht in die Toskana/Italien. Sie beginnt am Samstag, 3. August, und endet am Freitag, 16. August. Das Haus hat einen Pool und ein schönes Außengelände. Die Teilnahme kostet 585 Euro. Eine finanzielle Unterstützung ist bei allen Freizeiten möglich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 25.01.2019