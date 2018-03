„Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht“

Anzeige

Gabor Kollanyi: Am 24. Mai 1993 wurde ich ins Frankeneck eingeladen. Ohne eine Ahnung zu haben, bin hingegangen, um mir anzuhören, worum es geht – reine Neugier. Und ob ich bei Übersetzungen oder wegen Unterkunft helfen kann. Es ging um die Vereinsgründung. Bürgermeister Kappenstein hat das alles vorgetragen und dann ging es los: Wer wird erster Vorsitzender? Frau Ulrich hat gerufen, dass einer, der aus Ungarn stamme, hier sitzt und ich als Nobody wurde gewählt. Meine allererste Vereinsmitgliedschaft ist so entstanden. Es war ein Wagnis für alle Beteiligten, aber ohne Risiko kein Erfolg.

Wenn Ihnen einer damals gesagt hätte, Sie würden 25 Jahre Vorsitzender bleiben, was hätten Sie ihm geantwortet?

Kollanyi: Nie im Leben hätte ich es gedacht! Eigentlich bin ich total dagegen, dass man „ewig Erster“ ist, aber das hat sich so ergeben. Ich dachte: na ja drei, vier Jahre und Schluss.

Was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie dieses Amt so lange ausgeübt haben?

Kollanyi: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht! Das ganze aufzubauen, gestalten, organisieren, die Leute zusammenzubringen, die kulturelle Seite, die Jugend aus drei Ländern, die Besuche und Kontaktpflege, die vielen Veranstaltungen. Einfach die Vielfalt und, dass man etwas Positives bewegen kann! Aber Emotionen spielten auch eine Rolle, es war schon eine Herzensangelegenheit.

Und warum ist jetzt die Entscheidung gefallen, das Amt abzugeben?

Kollanyi: Wie schon gesagt, ich finde es eigentlich nicht gerade vorteilhaft, so lange ein Amt auszuüben, und ein Vierteljahrhundert ist erschreckend lang. Deswegen ist es jetzt genau richtig, Schluss zu machen. Es kommen weitere Städte dazu und das bringt auch einen Neuanfang mit sich. Das sollte ein anderer machen. Ich will nicht, dass das „letzte Wort“ über mich als immer noch Vorsitzender gesprochen wird. Außerdem habe ich Enkelkinder – die brauchen mich ja.

Der Förderverein wird ja seither von einem recht überschaubaren Team geführt. Wie wichtig ist diese „Mannschaft“ für Sie als Vorsitzender und auch ganz persönlich gewesen?

Kollanyi: Die Vorstandschaft ist ein wichtiger Bestandteil. Es gab nicht oft und nicht viele Wechsel. Das schmiedet ja als Team zusammen und so entstehen auch Freundschaften! Alle haben Interesse und Spaß an der Sache gehabt, es war für jeden halt wichtig. Aber ohne den Hintergrund, und ich denke und danke meiner Familie, ohne sie hätte ich es nicht schaffen können. Besonders meine Frau hat sehr viel mitgemacht und viel Toleranz gezeigt, aber meine Töchter waren auch oft dabei und haben geholfen. Das war ideal.

Es gab ja unzählige Veranstaltungen, Ereignisse und Begegnungen. Wenn Sie die zwei oder drei schönsten benennen müsstet, was wäre das?

Kollanyi: Das ist so gut wie unmöglich. Aber zum Beispiel das Fest anlässlich zehn Jahre Förderverein bei mir im Garten in der Wilhelmstraße, als 45 bis 50 Gäste aus Pápa und Schwetzingen und die Verwandtschaft aus Kalifornien bei Livemusik gefeiert haben. OB Kappenstein ist übers Tor geklettert, weil niemand die Klingel gehört hat. Oder die Schüleraustausch-Aktionen – denen zu zeigen, wie man hier lebt. Die Spendenfahrten, wo wir viel helfen konnten. Die Feier 50 Jahre Ungarn-Aufstand in der Musikschule. Die vielen Ausflüge oder die Straßenfeste mit Gulaschsuppe und „Unikum“.

Was war Ihnen besonders wichtig?

Kollanyi: Ganz wichtig war, die Kontakte zwischen den Leuten herzustellen. Der Austausch zwischen Vereinen und auch Privatpersonen. Der Jugend was zeigen und beibringen, wie es in anderen Ländern zugeht.

Sie haben als gebürtiger Ungar natürlich eine besondere Beziehung zu Pápa gehabt. Sie waren aber – als einer der ganz wenigen Schwetzinger – in allen Partnerstädten, einschließlich der zukünftigen. Wenn Sie in einem Satz die Beziehung oder den Reiz zu Lunéville beschreiben müssten . . .

Kollanyi: Jean Legrand, Lucien Schersach, Marie Viroux und Evelyne Levieuge waren die wichtigsten Partner. Auch mit den anderen wie der Tanzgruppe hat es gut geklappt. Mit den Bürgermeistern ging’s immer besser, immer offener. Die Stadt hat schon Flair und das gekoppelt mit Herzlichkeit. Klar, der Mirabelle von Evelyne hat schon auch dazu beigetragen. Ich fahre gerne hin.

Und Pápa . . .

Kollanyi: Hmm, Pápa. Diese Stadt habe ich früher eigentlich nicht gekannt, ich war nie dort. Aber klar: Sprache, Kultur, Mentalität. Schnell wurden gute Kontakte, Freundschaften zu den Personen entwickelt. Die vielen Möglichkeiten, zu helfen und was bewirken. Ganz wichtig war die Sympathie in Schwetzingen zu Pápa.

Spoleto . . .

Kollanyi: Nun, auf den Straßen spazieren zu gehen, wo schon Hannibal war, ist auch nicht gerade langweilig. Wahnsinnsvergangenheit und Geschichte, die Bausubstanz, das Essen, Olivenöl, Rosso Bastardo und, und, und . . .

Fredericksburg . . .

Kollanyi: Geschichte und Tradition der Gründerstaaten, Bürgerkriegserinnerungen werden stark gepflegt, Nette, offene Leute und der Unterschied zwischen Amerikanern und Europäern.

Wachenheim . . .

Kollanyi: Die Nähe, Riesling, Pfälzer Küche.

Schrobenhausen . . .

Kollanyi: Tolle Stadt! Hat mir gleich gefallen, und die Leute waren auch gleich nett. Ich war auch schon drei-mal dort.

Und Karlshuld mit Neuschwetzingen?

Kollanyi: Die fand ich sofort sehr herzlich und sympathisch, es hat gesessen. Traditionsbewusst, aber nicht verbogen, lustig, offen und das „Lausbiggl“-Bier ist auch nicht schlecht!

Werden Sie sich jetzt komplett aus dem Thema Städtepartnerschaften zurückziehen?

Kollanyi: Nein, nicht doch! Ich bleibe dabei, aber nur als normales Mitglied und wenn Bedarf besteht und ich gerufen werde, dann stehe ich zur Verfügung, das ist doch klar. Außerdem bin gerade bei der IG Schwetzinger Vereine als Vorsitzender gewählt worden und unser Förderverein ist ja auch Mitglied. Aber keine bange, ich mache es nicht 25 Jahre.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.03.2018