Es ist die Zeit zum Ankommen

Schon seit vielen Wochen laufen die Überlegungen und Vorbereitung für diesen Advent 2020, der so anders ist, so anders sein wird. Die gewohnten Treffen der Gruppen und Gemeinschaften in den Pfarreien der Seelsorgeeinheit können nicht stattfinden. Gottesdienste, die normalerweise einfach besucht werden konnten, brauchen nun eine Reservierung, damit die Menschen einen Platz sicher haben.

Gerade auch die wunderschönen Rorate-Messen im Kerzenlicht mit dem Frühstück im Anschluss können zwar stattfinden, aber die Anzahl der Besuchenden ist reduziert und das gemeinsame Frühstück hinterher muss entfallen.

Persönlich besuche ich in der Adventszeit gerne die Weihnachtsmärkte und habe mich im vergangenen Jahr sehr gefreut, „sozusagen auf einem Weihnachtsmarkt zu wohnen“.

Ist der Advent 2020 jetzt eine traurige Zeit? Es wird sicher ein ganz anderer Advent sein! Aber trotzdem Advent! Wenn wir dem Wort Advent nachgehen, dann heißt das „Ankunft“. Dieser eher stille Advent kann uns vielleicht helfen, besser bei uns und bei anderen und dann auch bei Gott anzukommen.

Große Momente sind nicht möglich, aber die kleinen Momente bleiben uns geschenkt. So haben wir in der Seelsorgeeinheit in den Kirchen St. Kilian in Oftersheim, St. Nikolaus in Plankstadt und St. Pankratius in Schwetzingen kleine Momente vorbereitet und gestaltet. Jede Woche gibt es da Neues zu entdecken! Kurze Impulstexte, kleine Geschenke zum Mitnehmen und einfach schön gestaltete Orte, an denen man zur Ruhe kommen kann. In der Kirche St. Pankratius findet sich eine auf dem Seitenaltar eine Adventskrippe, die Szenen der Sonntagsevangelien aufnimmt und ins Bild bringt. Krippen sind ja schon eine sehr alte Tradition, die uns helfen, die Botschaft der Heiligen Schrift mit vielen Sinnen wahrzunehmen. Sie sind uns eher nur von der Weihnachtsszene vertraut. So ist es in diesem Jahr in St. Pankratius möglich, schon jetzt die Szenen zu betrachten, die uns zum Weihnachtsgeheimnis hinführen können. Jeden Samstag in der Adventszeit wird es auch einen Videoimpuls von dort geben, der auf der Webseite der Seelsorgeeinheit (www.kath-se-schwetzingen.de) abzurufen ist.

Die Menschlichkeit erkennen

Es ist ein anderer Advent, aber es ist Advent. Ankunft – Ankommen – vielleicht ruhiger und damit wesentlicher. Wer bei sich selbst ankommt, der öffnet sich vielleicht leichter wieder für andere. So viele schöne Dinge haben sich im ersten Lockdown zwischen den Menschen ereignet. Warum nicht auch wieder in diesen Tagen? Und wer bei anderen Menschen ankommt, der kommt auch bei Gott an. Denn das ist das Geheimnis dieser Zeit.

Wir bereiten uns auf Gottes Menschwerdung vor. Gott wird Mensch, damit wir unserer Menschlichkeit mit allen Grenzen und Chancen bewusst werden. Es ist ein anderer Advent – aber eben auch so eine gesegnete Zeit!

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.12.2020