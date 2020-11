Es ist einfach respektlos

Wir leben in einer von Unsicherheit geprägten Phase – sei es politisch, wirtschaftlich oder gesellschaftlich. Umso größer und verständlicher ist da der Wunsch nach Sicherheit. Das bedeutet nicht, dass alles hinzunehmen ist oder keine Kritik geübt werden darf. Die Auseinandersetzung, das Führen von kontroversen Diskussionen oder auch der Streit in allen Bereichen muss Teil unseres Lebens bleiben.

Was sich aber die Verfasser der Flyer, die jetzt in der Stadt und in benachbarten Ortschaften verteilt wurden, geleistet haben, ist unverantwortlich, verstörend und nur schwer erträglich. Und daran haben deren willfährige Verteiler einen gehörigen Anteil.

Natürlich kann und darf man an den verschiedenen Maßnahmen von Bund und Land Kritik üben. Allerdings sollte sich diese an einem Mindestmaß an Sachlichkeit und wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren. Nicht an Fakewissen oder Pseudoerkenntnissen, die der genauen Draufsicht nicht standhalten. Und sie sollten schon gar nicht aus einem sachfremden politischen Kalkül heraus erfolgen.

Demagogie und Spaltung, Desinformation und Verwirrung helfen allenfalls dem Virus und vielleicht dem eigenen Ego der Protagonisten. Dies ist einfach nur menschenverachtend.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.11.2020