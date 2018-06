Es ist längst eine Kultveranstaltung

Anzeige

Die seit vielen Jahren eingeführte Operngala „Schloss in Flammen“ ist Bestandteil des Festivals geblieben. Und der Schwetzinger Schlossgarten, der ohnehin etwas vom Geist Mozarts widerzuspiegeln scheint, wird auch dabei wieder in den Mittelpunkt der Wahrnehmung gerückt.

„Es ist eine große Freude, diese fantastische Musik einem großen Publikum präsentieren zu dürfen“, betonte Alexander Soddy. Der derzeitige Generalmusikdirektor wird das Orchester des Nationaltheaters dirigieren. Unter seiner Leitung erleben die Zuhörer romantische Arien der italienischen Opern von Mascagni über Giordano bis Puccini und französische Stücke von Saint-Saëns, Gounod und Berlioz. „Ich glaube, wir haben eine gute Balance gefunden“, zeigte sich Operndirektor Marwin Wendt zufrieden. Es stünden sehr beliebte Melodien, echte Opernschlager auf dem Programm, aber auch weniger bekannte, die genauso reizvoll seien. Darauf ist auch Alexander Soddy gespannt: „Es sind einige Stücke dabei, die ich noch nie dirigiert habe.“ Bei diesem Orchester und diesen Sängern („Ein Schatz, den wir da haben“), ist ihm aber nicht bange.

Zumal Erwin Clausen mit modernster Ton- und Übertragungstechnik für glasklaren Klang bis in die hintersten Reihen sorgen will. „Die Tontechniker sind echte Klassik-Spezialisten“, betont er. Dort hinten, wo die unzähligen Picknickgäste ihre Köstlichkeiten ausbreiten werden, ist dank einer zweiten LED-Großprojektion das Geschehen auf der Bühne an der Hirschgruppe quasi hautnah“ zu erleben.

„Endlich mal Wagner“

Und was wäre „Schloss in Flammen“ ohne großes Finale mit Musik und einem partiturgerechten Synchronfeuerwerk. Die Zuschauer sehen und hören diesmal zu einer pyrotechnischen Inszenierung Werke von Charles Gounod und Richard Wagner. „Endlich mal Wagner, das war noch nie bei Schloss in Flammen“, schmunzelte Marwin Wendt. Der berühmte Walzer aus Gounods „Faust“ und die Ouvertüre zu Richard Wagners „Das Liebesverbot“ seien auch Herausforderungen für die Pyrotechniker, weiß der Operndirektor. Marwin Wendt. Aber mit Thomas Fischer und Renzo Cargnelutti sind zwei wahre Pyrokünstler am Werk, die alljährlich die Ludwigsburger Festspiele mit ihren Installationen in einen wahren Feuerzauber verwandelt haben.

Die Moderation liegt wieder bei dem beliebten kurpfälzischen Kabarettisten Chako Habekost, der schon viele Male dieser Operngala seine unverwechselbare Farbe gegeben hat. „Er liebt diese Veranstaltung“, weiß Marwin Wendt.

