„Es ist mir ein Anliegen“

Es ist nur ein kleines, alljährliches Ritual kurz vor Weihnachten. Aber dem Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und der Personalrätin Yvonn Rogowski ist das Gedenken am Grab verdienter Bürger ein wichtiges Zeremoniell. Es sei ein Ausdruck des Dankes an die Vorangegangenen. „Ohne sie wäre Schwetzingen nicht die freundliche und offene Stadt, die sie heute ist.“ Für ihn und Rogowski besteht kein Zweifel daran, dass die heute Lebenden auf den Schultern der Verstorbenen stehen.

Mit Kränzen geehrt wurden dabei die früheren Bürgermeister Dr. Valentin Gaa (1945 bis 1948 im Amt), Franz Dusberger (1948 bis 1954 im Amt), Hans Kahrmann (1954 bis 1961 im Amt) und Kurt Waibel (1962 bis 1981 im Amt). Jeder von ihnen habe Weichen gestellt, die die Stadt Schwetzingen inmitten des magischen Dreiecks aus kurfürstlicher Residenz, Kultur- und Spargelmetropole platzierten. Darüber hinaus gedachten die beiden mit Blumengestecken auch noch verdienten Bürgern der Stadt sowie städtischen Mitarbeiter, die in den vergangenen zwölf Monaten verstorben sind. Zur letzten Kategorie gehörten Herbert Bless (Schwimmmeister im Bellamar), Torsten Köhler (Bauhof), Helga Schmidt (Bellamar), Ruth Moos (Stadtoberamtsrätin) und Edgar Schrempf (Bauhof).

Unvergessenes Engagement

Im Weiteren ehrten Pöltl und Rogowski Hans Götz, Wilhelm Heuß, Fritz Schweiger, Richard Thienhaus, Gustaf Unselt sowie die beiden Altstadträte Klaus Grossek und Bernd Kraft. Götz war kommissarischer Bürgermeister ab 1923, wurde 1924 gewählt und verstarb 1929 im Amt. Er war der Erste, der den touristischen Wert des Schlossgartens erkannte und förderte. Heuß ist noch heute eine Rathauslegende. Er trat 1943 als Lehrling im Rathaus an und blieb bis 1990 hier tätig. Seine Fußspuren fänden sich dabei vom Kämmereiamt über das Stadtarchiv bis zur Aussöhnung mit jüdischen Mitbürgern und Frankreich überall. Schweiger geriet dagegen 1935 in die Mühlen der NS-Justiz und wurde wegen Hochverrat zu zweieinhalb Jahre Zuchthaus verurteilt. Nach der Verbüßung der Strafe wurde der Mann nicht freigelassen, sondern zunächst ins Konzentrationslager Dachau und dann ins KZ-Mauthausen deportiert, wo er ermordet wurde. Thienhaus war ein reicher Unternehmer, der der Stadt nach seinem Tod 60 Wohnungen in der Karlsruher Straße und der Grenzhöfer Straße vererbte. Und Unselt wurde 1899 badischer Hofgärtner im Schlossgarten und revolutionierte mit ertragreichen Sorten wie dem „Meisterschuss“ den Spargelanbau in Schwetzingen. Alles Menschen, so Pöltl, denen wir zu Dank verpflichtet sind. „Und dieser Pflicht komme ich gerne nach.“ ske

