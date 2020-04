„Es ist noch Suppe da, wer hat noch nicht, wer will nochmal“, der Refrain aus dem alten Karnevals-Gassenhauer von Jupp Schmitz passt genau zu der Aktion, die ab sofort dienstags und donnerstags vor dem Lutherhaus stattfindet – als Weiterführung der Idee von Gastronom Marko Renic.

Der Inhaber der „Cantina Mexicana“ am Schlossplatz hatte Ende März damit begonnen, vor seinem Lokal kostenlos Suppe auszuschenken (wir berichteten). „In zwei Wochen haben wir über 500 Portionen verteilt“, berichtet der 26-Jährige.

Nun wird die Sache in Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde, dem Stadtmarketing (SMS) und der Aktion „Schwetzingen hilft“ auf den Kleinen Planken fortgeführt. Jeweils von 11 bis 13 Uhr schenken Renic und seine Mitarbeiter die selbstgemachte Mahlzeit aus – zum Auftakt gab’s eine leckere Gemüsesuppe. „Jeder kann kommen“, sagt der Gastronom. Finanziert wird das Ganze von ihm selbst sowie von „Schwetzingen hilft“ und dem SMS. „Jeder gibt das, was er kann“, ergänzt Pfarre Steffen Groß. Die gesammelten Spenden will Marko Renic nicht behalten, ergibt sie an seine Mitarbeiter weiter.

Ausgabe an Bedürftige

Fast zeitgleich – dienstags und donnerstags von 10- 13 Uhr – findet drinnen im Lutherhaus in Kooperation mit dem Tafelladen die Ausgabe von Obst, Gemüse und Brot an Bedürftige statt. Am Donnerstag gab es sogar Spargel – und einige schöne Frühlingsgestecke. Freiwillige Helfer sind immer mit dabei.

Auch im Josefshaus bei der katholischen Kirchengemeinde ist eine Ausgabestelle, dort werden Hygieneartikel bereitgehalten. Alle anderen Lebensmittel gibt es im Hof des Caritas-Hauses in der Markgrafenstraße 17. ali

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 28.04.2020