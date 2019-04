In diesem Jahr wird weltweit der 300. Geburtstag des Komponisten Leopold Mozart (1719-1787) gefeiert. Die sogenannte „Wunderkindreise“ führte Leopold Mozart mit seinen beiden Kindern Maria Anna („Nannerl“) und Wolfgang Amadeus im Hochsommer 1763 auch nach Schwetzingen, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Am Sonntag, 28. April, findet um 11 Uhr die Vernissage im Karl-Wörn-Haus zur Ausstellung „Es ist nur ein Dorf – Schwetzingen mit den Augen Leopold Mozarts“ statt. Neben Redebeiträgen von Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, der Leiterin der Forschungsstelle Südwestdeutsche Hofmusik der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Professor Dr. Silke Leopold, sowie der Museumsleitung sorgen Tanja Hamleh und Albrecht von Stackelberg für Musik.

Von diesem Aufenthalt Mozarts sind nicht nur Reisenotizen überliefert, sondern auch ein recht ausführlicher Brief. Diesen schrieb er am 19. Juli 1763 seinem Freund und Gönner, dem überaus wohlhabenden Salzburger Kaufmann Johann Lorenz Hagenauer. Darin berichtete er auch über die allgemeinen Verhältnisse am Ort und in der umliegenden Kurpfalz zur Zeit des Kurfürsten Carl Theodor (1724-1799). Dieser Brief wie auch die ergänzende Überlieferung sind gleichzeitig Fix- und Ausgangspunkt der Ausstellung.

Entwicklung der Sommerresidenz

Ausgehend von der Person Leopold Mozarts erfährt man in der Ausstellung, welche Entwicklung die Sommerresidenz Schwetzingen in dieser Zeit nahm. Der Ausbau des Marktfleckens war in vollem Gange, die Kirchen wurden „barockisiert“ und Gaststätten zahlreich eröffnet. Musiker bevölkerten den Ort und Wissenschaftler kamen wegen des kurfürstlichen Hofes nach Schwetzingen.

Wie die Stadt mitteilt, entstand die Ausstellung durch eine Kooperation des Karl-Wörn-Hauses mit dem Stadtarchiv Schwetzingen, der Forschungsstelle Südwestdeutsche Hofmusik der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und dem Historischen Institut der Universität Mannheim. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.04.2019