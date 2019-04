„Es wäre eine unermessliche Katastrophe“

Es kann jedes Gebäude treffen. Zu sehen war dies bei der Brandkatastrophe der 850 Jahre alten Kathedrale Notre-Dame in Paris am 15. April (wir berichteten). Wie sich das Feuer auf dem Dachstuhl ausbreitet und die Flammen emporschlagen, hat sich in das Gedächtnis vieler Menschen gebrannt – auch die Sekunden, als der 96 Meter hohe Spitzturm Opfer der Flammen wurde. Rund 400 Feuerwehrleute

...