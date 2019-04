„Es war deutlich entspannter als 2018“

Alle an der Organisation des 65. Kurpfälzer Fasnachtszugs beteiligten Institutionen zogen bei einer ersten Nachbesprechung ein weitgehend positives Fazit. Altgediente Haupt- und Ehrenamtliche sprachen sogar von einem der ruhigsten und harmonischsten Züge, den sie seit langem mitgemacht haben. Die Vertreter der Stadt (Ordnungsamt und Bauhof), des veranstaltenden Komitees sowie von Polizei, Feuerwehr, Rotem Kreuz und Sicherheitsdienst waren sich allerdings auch einig, dass eine Analyse unverzichtbar sei, um festzustellen, ob die ergriffenen Maßnahmen gepasst haben oder an der einen oder anderen Stelle noch modifiziert werden sollten.

Bewährt hätten sich nach Meinung aller die Vorkehrungen rund um den Themenblock Sicherheit: etwa die Sperrung der „Naturbühne“ am Lutherhaus und des Durchgangs an der ehemaligen Vogelvoliere. „Wichtig ist, dass dieser Bereich nicht als Rückzugsort genutzt wird“, meinte Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel. Gegen das Durchlassen von einzelnen Personen, wie etwa Senioren, spreche überhaupt nichts. Martin Scheel, der Chef des Polizeireviers, meinte, dass der Umzug 2019 durch die vorab getroffenen Maßnahmen deutlich entspannter gewesen sei als 2018: „Die Brennpunkte konnten verringert und dadurch Einsatzkräfte zentriert werden.“ Die Verlagerung einer großen Gruppe von jungen Menschen in den Bahnhofsbereich sei allerdings die Folge gewesen, auch bedingt durch die Nähe zum dortigen Einkaufsmarkt. Aufgrund der Vielzahl an Gleisüberschreitungen im Bereich des Bahnhofes soll für 2020 die Bundespolizei angefragt werden.

Die Erteilung von zahlreichen Aufenthaltsverboten im Vorfeld habe sich ebenfalls bewährt. Keine der 28 Personen sei in Schwetzingen auffällig geworden, was als Erfolg gewertet wurde. Im Herbst soll es darüber hinaus eine Besprechung der Ordnungsämter Schwetzingen, Hockenheim, Altlußheim, Ketsch und Plankstadt mit den zuständigen Revieren geben, so dass alle Kommunen auf Grundlage von Vorfällen 2019 Aufenthaltsverbote für 2020 besprechen und erteilen können.

Weniger Arbeit für Sanitäter

Vom Fasnachtszug-Komitee zeigte sich Vorsitzender Thomas Kreichgauer erfreut darüber, dass die Arbeit auf mehr Schultern verteilt werden konnte. Das habe sich vor allem bei der Aufstellung bemerkbar gemacht. „Das war für mich der entspannteste Zug, seit ich dabei bin“ sagte er. Und auch Michael Fischer vom Roten Kreuz zog eine ähnliche Bilanz: „Es war deutlich entspannter als 2018.“ Lediglich neun Behandlungen seien vorgenommen worden. Für das nächste Jahr sind nicht nur wegen des Jubiläums „6 x 11 Jahre“ Besonderheiten geplant, auch an Verbesserungen bei den Themenkomplexen Straßensperrungen, Jugendschutzkontrollen, Wagenabnahme und Aufstellungsreihenfolge wird an Lösungen gearbeitet. ali

