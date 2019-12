Es werden immer mehr

An Heiligabend werden sich mancherorts Geschenke unterm Baum türmen. Den Menschen in Deutschland scheint es nicht schlecht zu gehen. Doch dieser Schein trügt. Und nur wenige können das besser bezeugen als Klaus Stürmer, Norbert Holter und Alexander Schweitzer, die drei Köpfe des Tafelladens „Appel + Ei“. Ladenleiter Klaus Stürmer bringt es auf den Punkt: „Wir spüren nichts von den sinkenden Arbeitslosenzahlen.“

Stand 19. Dezember 2019 verzeichnet der hiesige Tafelladen die Ausgabe von 582 Kundenkarten. Dahinter verbergen sich in der sogenannten Bedarfsgemeinschaft 1439 Personen. 498 von ihnen sind Kinder unter 14 Jahre und 101 sind Rentner.

Gerade die letzten beiden Zahlen verweisen in den Augen von Stürmer und Holter auf ein nachhaltiges gesellschaftliches Versagen. Nachhaltig, weil die Zahl nicht sinkt. Im Gegenteil, sie steige tendenziell eher. Zum Januar 2020 erwartet Stürmer bei der Kundenkartenvergabe ein Plus von 100 zusätzlichen Berechtigungsausweisen für den Einkauf im Tafelladen. Wobei Stürmer betonte, dass das nicht nur schlecht sei. Früher hätten sich Rentner geschämt und eher gehungert. Heute sei der Tafelladen auch bei älteren Menschen als Institution, die hilft, akzeptiert. Wichtig sei, so Stürmer, dass die Kunden hier etwas bezahlen. Eine kostenlose Abgabe wäre für das eigene Selbstwertgefühl negativ. Aber natürlich habe die Existenz des Tafelladens immer auch mit Demütigung zu tun. Wisse der Personenkreis, der hier einkauft, doch sehr genau, dass er nicht ganz dazu gehöre.

Spendenauskommen gesunken

Auf den Punkt bringt das Marijke, die hier seit rund vier Jahren einkauft. Der Weg hierher ging ganz schnell. Sie sagt, dass sie krank wurde, ihren Job und dann sukzessive den bürgerlichen Anschluss verlor. Sie ließ im Gespräch mit dieser Zeitung keinen Zweifel daran, dass es entwürdigend sei, die Unterstützung für Menschen in Deutschland so zu gestalten, dass es für das alltägliche Leben nicht mehr lange. Und sie spricht hier nicht von einem Alltag mit Kino, Café-Besuch oder gar Essen gehen. Es gehe um den alltäglichen Einkauf. „Ohne den Tafelladen würde ich nicht wirklich über die Runden kommen.“ Ein Satz, dem man hier im Laden immer wieder begegnet. Auch Ulrike betonte, dass ihr das Angebot hier sehr helfe. Kundin ist sie hier seit der Eröffnung des Tafelladens am 8. Juni 2008. Das gilt, so Holter, übrigens für rund die Hälfte als Kunden. Aus Sicht des Tafelladens ist die Gesellschaft in den vergangenen zehn Jahren denn auch nicht durchlässiger geworden. Wer ökonomisch unten ist, bleibt es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch. Anders könne man die Zahlen hier nicht lesen.

Verschärft wird die Situation durch das sinkende Spendenaufkommen. 2018 verzeichnete „Appel + Ei“ exakt 49 001 Klappkisten mit Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs. Bis zum 21. Dezember 2019 gingen lediglich 42 705 dieser Kisten ein. Dabei betrifft das Minus sowohl die Privatspenden als auch die der Lebensmittelunternehmen. Letztere würden ihre Waren mehr als früher selbst bis an die Grenze des Haltbarkeitsdatums verkaufen und dann wegwerfen.

Roland, der gerade Arbeitslosengeld bezieht, ließ keinen Zweifel daran, dass er auf den Tafelladen grundlegend angewiesen sei. Und leider wird sich das wohl auch nicht mit dem Eintritt ins Rentenalter ändern. „Sozial und anständig ist das nicht wirklich“, so Marijke. Eine Meinung, mit der sie nicht allein ist, und über die die Gesellschaft gerade angesichts des Fests für die Nächstenliebe nachdenken sollte.

Übrigens: Die Grenzen für den Erhalt einer Kundenkarte des Tafelladens „Appel + Ei“ liegt für eine Person bei 750 Euro. Für jede weitere erwachsene Person kämen 250 Euro und für jedes Kind 150 Euro hinzu.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.12.2019