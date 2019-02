Es wird ein neuer Zaun errichtet

„Was passiert denn bei den Schrebergärten zwischen dem alten Wasserwerk in Richtung Oftersheim? Werden die etwa abgerissen?“, fragte ein Leser unsere Redaktion in Bezug auf die Kleingärten nahe dem Bellamar.

Und die Frage gaben wir wiederum an die Pressestelle der Stadtverwaltung weiter. Von dort gab’s Entwarnung: An dem Gartengelände werde der Zaun zur Straße hin erneuert, das heißt, der alte Zaun werde abmontiert und durch einen neuen ersetzt. „In diesem Zuge sind die Stadtgärtner dabei, die Sträucher und das Gebüsch am Zaun zu lichten. Ziel ist es, den gesamten Bereich zur Bruchhäuser Straße hin optisch aufzuwerten.“

Das Prozedere sei mit der Vereinsführung der Kleingärtner abgestimmt. Der Verein hatte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl dazu in einer Bürgersprechstunde angesprochen und um Unterstützung gebeten. Und die erfolgt nun. kaba

