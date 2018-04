Anzeige

„Bei so einem tollen Wetter macht es sicher wieder richtig Spaß, sich nach den viel zu langen Wintermonaten, sportlich zu betätigen“, so Norbert Theobald, Sportabzeichen-Prüfer des Turnvereins (TV) 1864. Am Freitag, 4. Mai, wollen sich die „hochmotivierten“ Sportabzeichen-Freunde zum ersten Training nach dem Winter treffen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Sportbegeisterte jeden Alters und Geschlechts sind zur ersten Trainingseinheit nach der Winterpause eingeladen. „Wir werden ein paar Runden auf dem Sportplatz laufen und Gymnastik machen“, sagt Theobald.

Begrüßt werden sie dort auch von Leichtathletik-Trainer Morten Angstmann, der sich freute, auch einige Neu- und Wiedereinsteiger willkommen zu heißen. Schon im letzten Leichtathletiktraining hätten sich ein paar Neulinge nach dem Prozedere zum Erhalt eines Sportabzeichens erkundigt, so Angstmann. Manch einer brauche das Sportabzeichen für seine Bewerbung bei der Berufsfeuerwehr oder Polizei, berichtete er.