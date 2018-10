Es wird schwer, nicht zu lachen

Am Sonntag ist es soweit: Die Kurpfälzer Bühne feiert mit ihrer neuen Komödie „Eins plus eins gleich Chaos“ Premiere im Josefshaus. Es ist das fünfte Stück aus der Feder von Heidi Mager, die zur ersten Aufführung auch vorbeischaut. Derzeit stecken die Schauspieler des Mundart-Theaters eifrig in den finalen Proben und verleihen dem Auftritt den letzten Feinschliff. Die Kulissenbauteile sind

...