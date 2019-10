Es wird viel geschunkelt und gelacht

Martin Keßler war für den musikalischen Empfang zuständig. Mit Quetschkommode und Dudelsack begrüßte er die Gäste des Seniorenfrühschoppens in der Nordstadthalle. Die Stadt hatte 3400 Einladungen verschickt, 700 Mitbürger über 70 Jahre kamen zu der geselligen Veranstaltung. Schüler der Schimper-Gemeinschaftsschule hatten für die herbstliche Dekoration gesorgt. Für das Catering zeichnete sich M&M Event verantwortlich. Der Kuchen kam von der Bäckerei Utz.

Bürgermeister Matthias Steffan und einige Gemeinderäte ließen sich die fröhlichen Stunden nicht entgehen. Der evangelische Pfarrer Steffen Groß und Pater Thomas Palakudiyil von der katholischen Seelsorgeeinheit sowie Spargelkönigin Janine I. und DRK-Vorsitzender Dr. Hans-Jürgen Scholz feierten ebenfalls mit. „Moin“ rief Oberbürgermeister Dr. René Pöltl in die erwartungsfrohe Runde. Er freue sich über die mittlerweile 21. Auflage der lieb gewonnenen Tradition im Jahreskalender. Moderator Sascha Spataru, bekanntes Gesicht vom Rhein-Neckar-Fernsehen, führte charmant durch das Programm. Die frechen „Lausbuba“ begannen mit einem zünftigen „Zicke Zacke“ und läuteten die erste Schunkelrunde ein. Die bayrische Oktoberfestband mit Holger und Tobias schmetterte den Klassiker „Fliege mit mir in den Himmel hinein“. Und gleich gingen die Gläser hoch zu einem „Prosit der Gemütlichkeit“. Beim „Schneewalzer“ wirbelten schon die ersten Paare über die Tanzfläche vor der Bühne.

Erinnerungen an die Jugend

Danach hatte Mundartdichterin Margot Doll ihren Auftritt. Das Schwetzinger Urgestein ist fit wie ein Turnschuh. Die 89-Jährige zitierte aus ihrem aktuellen Buch „Schwetzinger Leit un Gschichte“. Viele Senioren erinnerten sich an die gute alte Zeit und an das, „was frieher noch so bassiert is“. Die Geschichten von den „Gassekinner“, die „Versteckerles“ und „Klickerles“ gespielt und sich dabei manchmal die Knie aufgeschlagen haben, bekamen viel Applaus. Rollschuhe, Papierflieger und Stelzenlaufen haben damals für die entsprechende Begeisterung gesorgt – „un aus alle Kinner is ebbes worre“.

Die „Rheinauer Seebären“ brachten die Waterkant nach Schwetzingen. Der Shantychor unter der Leitung von Heinz Scheel grüßte mit „Kleine Möwe flieg nach Helgoland“. „Junge komm bald wieder“ und „La Paloma“ – die Evergreens aus dem Norden durften da nicht fehlen. Unterdessen tischten die Helfer das Mittagessen auf: Backfisch mit Kartoffelsalat. Dazu passte bestens der „Hamborger Veermaster“ und die „Reeperbahn nachts um halb eins“. Als Zugabe war ein Geburtstagsständchen zu hören. Das Publikum gratulierte Liselotte Knappe, Ilse Günther, Gernot Kurz, Gerd Reimer, Renate Berlinghof, Kurt Glöckler, Elfriede Glöckler, Irmtraud Knieriem und Wolfgang Bier, Jahrgänge 1933 bis 1949, die an diesem Tag ihr Wiegenfest feiern durften. Nach den Shanties ging es wieder Richtung Süden. Während es draußen wie aus Kübeln goss, wurde es drinnen richtig gemütlich. Bei „Rosmanunde“, dem „Kufsteinlied“ und der „Fischerin vom Bodensee“ waren alle Sorgen wie weggeblasen.

OB Pöltl und Spargelkönigin Janine I. gingen durch die Reihen und machten Smalltalk mit den Gästen. Sarah Erles vom OB-Sekretariat spielte die Glücksfee und zog die Tombolagewinne. Die von Sponsoren bereitgestellten Preise waren unter anderem Schnaps, Bellamar-Tickets, Schlossgarten-Karten, Buchgutscheine und als Hauptpreis ein Seniorenhandy. Dann gehörte die Bühne Roswitha Goos. Die Schwetzinger Chansonette, die im 1250er-Jubiläumsjahr die historische Figur der Agana gegeben hatte, begeisterte mit Liedern aus den Goldenen Zwanziger Jahren. Begleitet wurde sie am Klavier von Stefanie Titus. „Alles wegn de Leut“ von Otto Reutter war ebenso zu hören wie „Veronika, der Lenz ist da“ von den Comedian Harmonists. Bei „Oh, Donna Clara, ich hab dich tanzen gesehn“ schoben Rosi Goos und Spargelkönigin Janine Renkert sogar einen Tango übers Parkett. Der Abschluss gehörte den „Lausbuba“. Mit einer lustigen Schunkelrunde ging der Seniorenfrühschoppen zu Ende.

